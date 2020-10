Hoffenheim peilt nächsten Schritt Richtung K.o.-Runde an

Ralf Poller/Avanti via www.imago-images.de

Hoffenheim trifft am Donnerstag auf KAA Gent

Bereits beim zweiten Schritt dem großen Ziel entscheidend näherkommen - das ist der Plan der TSG Hoffenheim.

Sollte der Fußball-Bundesligist auch seine zweite Partie in der Europa League am Donnerstag beim belgischen Vertreter KAA Gent gewinnen, wäre der erstmalige Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs bereits zum Greifen nahe.

"Wir würden echt gern weiterkommen, auch, weil es das für die TSG noch nicht gegeben hat", sagte Kapitän Benjamin Hübner: "Wir haben in den vergangenen Jahren als Klub schon viele Rekorde aufgestellt. Und das Erreichen der K.o.-Runde ist auf jeden Fall etwas, was wir schaffen wollen."

Die Voraussetzungen für die Hoffenheimer, die unter ihrem neuen Trainer Sebastian Hoeneß mit sieben Punkten aus fünf Partien einen eher durchwachsen Start in die Bundesliga-Saison hingelegt haben, sind gut.

Gent unter Zugzwang

Nach dem Sieg zum Auftakt gegen Roter Stern Belgrad (2:0) führen die Kraichgauer die Tabelle der Gruppe L an. Die Belgier dagegen befinden sich nach der Niederlage bei Slovan Liberec (0:1) bereits unter Zugzwang.

"Wir sind gut drauf und wollen auch international zeigen, was wir können", sagte Verteidiger Stefan Posch: "Wir können und müssen nachlegen im zweiten Spiel. Die Chancen stehen gut. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann ist alles möglich."

Noch nicht möglich ist allerdings der Einsatz von Top-Torjäger Andrej Kramaric. Der kroatische Vize-Weltmeister ist aufgrund seiner Infektion mit dem Coronavirus noch nicht aus der Quarantäne entlassen.

Auch Kasim Adams, der ebenfalls positiv getestet wurde, und Pavel Kaderabek, der Kontakt zu einem Infizierten hatte, stehen noch nicht zur Verfügung.