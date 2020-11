So plant Labbadia nach der Córdoba-Verletzung

O.Behrendt via www.imago-images.de

Bruno Labbadia (l.) muss auf den verletzten Jhon Córdoba verzichten

Jhon Córdoba wird seinem Klub Hertha BSC gleich mehrere Wochen fehlen, nachdem er sich in der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg am Sprunggelenk verletzte. Berlins Coach Bruno Labbadia hat jetzt erklärt, wie die hinterlassene Lücke geschlossen werden soll.

Gegenüber der "Bild" bestätigte der Cheftrainer, dass der polnische Mittelstürmer Krzysztof Piatek fortan in der Offensive gesetzt sein wird: "Wir haben ein Gespräch geführt. Krzysztof weiß jetzt, dass er die erste Wahl ist!"

Vom Spielertypen her sind die beiden Hertha-Stürmer recht unterschiedlich, sodass das Team in den kommenden Wochen auch an seiner taktischen Ausrichtung wird feilen müssen.

Córdoba besitzt seine größten Stärken vor allem im Tempospiel sowie in seiner Physis. Der 27-Jährige ist in der vordersten Angriffsreihe der Herthaner zuletzt sehr präsent gewesen und verarbeitete viele Zuspiele seiner Nebenmänner. Bis zu seiner Bänderverletzung im linken Sprunggelenk lief er in jedem Spiel in der Bundesliga für die Hauptstädter auf und markierte bis dato drei Saisontore.

Piatek kommt dafür mehr über den technischen Bereich, antizipiert die freien Räume und sucht den geraden Weg zum Tor. Herthas Trainer Labbadia bestätigte: "Krzysztof will immer Tore schießen. Zum einen müssen wir unser Spiel anpassen, weil er ein spezieller Spieler ist. Zum anderen muss er ein paar Sachen machen, die für die Mannschaft wichtig sind."

Fortan schenkt ihm der Berliner Übungsleiter das Vertrauen. In der laufenden Spielzeit stand Piatek, der noch bis 2025 an Hertha BSC gebunden ist, erst zweimal in der Startelf. Sein einziges Saisontor erzielte er zuletzt beim 3:0 in Augsburg, als nach der Pause für den verletzten Córdoba randurfte.

Für die Herthaner geht es am 21. November (20:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund weiter.