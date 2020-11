Nächster Bayern-Ausfall? Coman äußert sich zu Verletzung

via www.imago-images.de

Wird dem FC Bayern wohl nicht länger fehlen: Kingsley Coman

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München muss nach der Länderspielreise wohl nicht länger auf Kingsley Coman verzichten.

Der französische Flügelstürmer hatte sich am Mittwoch im Abschlusstraining vor dem Freundschaftsspiel der Équipe Tricolore gegen Finnland am Knöchel verletzt. Bei der 0:2-Blamage des Weltmeisters gegen den Underdog aus Skandinavien kam der 24-Jährige deswegen nicht zum Einsatz. Unklar war bislang die Schwere der Blessur sowie ihre Auswirkungen auf Comans Spielfähigkeit nach der Rückkehr nach München.

Gegenüber "Bild" gab der Champions-League-Finaltorschütze der Vorsaison aber nun Entwarnung. "Es ist nichts Schlimmes", so Coman.

Dem Boulevard-Blatt zufolge erlitt der Bayern-Profi lediglich einen leichten Schlag auf den Knöchel. Schon am Samstag in der Nations League gegen Portugal stehe Coman den Franzosen wieder zur Verfügung, heißt es.

Weitere Ausfälle beim FC Bayern

Für den FC Bayern sind das gute Nachrichten. Zuletzt hatten sich mit Alphonso Davies (Bänderriss im Sprunggelenk) und Joshua Kimmich (Meniskusschaden) zwei Stammspieler schwer verletzt. Zudem fehlte im Bundesliga-Kracher beim BVB (3:2) Benjamin Pavard wegen einer Muskelverletzung, die auch seinen Einsatz für Frankreich gegen Finnland verhinderte.

Coman gehört unter Trainer Hansi Flick auch in der laufenden Saison wieder zum Stammpersonal im Münchner Star-Ensemble. In wettbewerbsübergreifend acht Einsätzen war der gebürtige Pariser an vier Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen). Insgesamt steht Coman, der 2015 von Juventus Turin an die Isar gewechselt war, im Trikot des FC Bayern bei 72 Torbeteiligungen in 169 Pflichtspielen.

Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen schwerer Verletzungen länger ausgefallen, zuletzt von Mitte Dezember 2019 bis Anfang Februar 2020 wegen eines Kapseleinrisses im Knie.