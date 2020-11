Talente zu satt? BVB-Coach Addo eröffnet Wohlstands-Debatte

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Betreut beim BVB die Top-Talente: Otto Addo

Hat der deutsche Fußball tatsächlich ein Problem mit seinem Nachwuchs? Laut Experten herrscht in vielerlei Hinsicht Nachholbedarf. BVB-Talentetrainer Otto Addo ist der Meinung, dass im Vergleich mit anderen Nationen der deutsche Wohlstand ein Problem darstellt.

Anfang April hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Antrag von Borussia Dortmund zugestimmt, dass junge Talente schon nach Vollendung des 16. Lebensjahres am Spielbetrieb der Bundesliga und der 2. Bundesliga teilnehmen können. Joti Chatzialexiou hatte im September im "kicker" harsche Kritik bezüglich der Qualität der DFB-Nachwuchsmannschaften geübt. "Unsere Jahrgänge haben nicht die Qualität wie andere Nationen", monierte der Sportliche Leiter Nationalmannschaften.

Der langjährige Bundesliga-Fußballer Otto Addo versucht sich an einer Erklärung, woran es den jungen Talenten mangelt – und hat eine Theorie: Der deutsche Wohlstand nimmt den veranlagten Fußballern den Biss.

"Leben in Deutschland in vergleichsweise hohem Wohlstand"

"Sehr komplex" sie dieses Thema, wie der Coach, beim BVB zuständig für den Übergang vom Junioren- zum Profi-Bereich, im "kicker" zu verstehen gibt.

"In Deutschland leben wir alle mit vergleichsweise hohem Wohlstand. Das bringt mit sich, dass junge Spieler vielleicht nicht ganz so hungrig sind wie Talente aus anderen Ländern, die dort unter härteren Bedingungen aufwachsen", erläuterte Addo. "Fußball ist für diese Kinder oft der einzige Ausweg."

Addo warf die Frage auf, warum Leroy Sané derart dribblestark geworden sei, es in Frankreich allerdings 20 "von seiner Sorte" gebe, während in Deutschland lediglich einer oder zwei Spieler jener Klasse entsprechen.

"Mit solchen Fragen müssen wir uns beschäftigen", meinte der 45-Jährige, der außerdem Skepsis gegenüber der heutigen Möglichkeit, Berühmtheit im Internet zu erlangen, äußerte: "Man kann sogar als YouTube-Star berühmt werden, obwohl man eigentlich gar nichts kann. Das ist schon schräg und macht es für Jugendliche schwer, sich zurechtzufinden."

BVB: Youssoufa Moukoko macht "viel mehr" als andere

In den eigenen Reihen, das weiß natürlich auch Addo, hat der BVB mit Youssoufa Moukoko eines der größten deutschen Talente. Der Noch-15-Jährige feiert am Freitag dieser Woche seinen 16. Geburtstag und ist nach Änderung des Reglements schon am Wochenende im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Hertha BSC spielberechtigt.

Der in Kamerun geboren und aufgewachsene U20-Auswahlspieler des DFB schoss in den Nachwuchsjahrgängen überragende 141 Tore in 88 Spielen. Beim BVB fiebert man dem erstmaligen Profi-Auftritt des Youngster entgegen.

Addo erkennt Unterschiede im Verhalten zu gleichaltrigen Jung-Stars. So schuftet Moukoko schon am frühen Morgen im Kraftraum oder schiebt beim Torschusstraining Extraschichten. "Es ist ganz einfach", sagte Addo. "Youssoufa macht mehr als andere. Viel mehr."