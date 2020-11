FIRO/FIRO/SID/

Pohjanpalo (2. v. l.) wird Union Berlin länger fehlen

Stürmer Joel Pohjanpalo fällt für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin bis auf Weiteres aus.

Der finnische Nationalspieler hat im Nations-League-Spiel in Bulgarien (2:1) am Sonntag laut Vereinsangabe "eine schwerwiegende Verletzung am linken Sprunggelenk" erlitten und muss operiert werden. Union sprach von einem längerfristigen Ausfall.