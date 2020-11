Diese fünf Klubs zählt Sandro Wagner zu den CL-Favoriten

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Der FC Bayern, RB Leipzig und Gladbach gehören für Sandro Wagner zu den CL-Favoriten

Ex-Profi Sandro Wagner sieht in der angespannten Personalsituation beim FC Bayern aufgrund des Ausfalls von Joshua Kimmich kein Problem.

"Das kriegen sie mit dem restlichen Kader auch so hin", sagte Wagner in seiner neuen Rolle als "DAZN"-Experte und ergänzte: "Es reicht, wenn Kimmich in der wichtigen Phase der Saison im März oder April wieder voll fit sein wird."

Nachdem sich Kimmich beim 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund am Außenmeniskus verletzt hatte, musste Bayern-Trainer Hansi Flick zuletzt improvisieren und startete gegen Werder Bremen (1:1) mit Javi Martínez und Jamal Musiala im Mittelfeld. Leon Goretzka sowie Neuzugang Marc Roca mussten im Heimspiel hingegen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Corentin Tolisso fehlte aufgrund muskulärer Probleme.

In der Champions League sieht Wagner seinen Ex-Klub aber auch ohne Kimmich als einen Mitfavoriten. "Sie sind erneut aktiv, aggressiv und auch hungrig auf Titel", betonte der 32-Jährige.

"Gladbach hat ein Faustpfand an Spielern"

Neben dem FC Bayern zählen laut Wagner der FC Liverpool, Manchester City, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach zu den Mannschaften der Stunde in der Königsklasse.

Gerade den Fohlen vom Niederrhein hätte Wagner das nicht zugetraut. "Sie haben gegen Inter Mailand (2:2) und Real Madrid (2:2) einen super Eindruck hinterlassen", lobte der ehemalige Stürmer: "Gladbach hat ein Faustpfand an Spielern, die sehr gut in Form sind, deswegen zählen sie für mich auch zu den besten Fünf."

Auch von Manchester City schwärmte Wagner in höchsten Tönen. "Sie machen einen sehr konzentrierten, sehr fokussierten Eindruck", urteilte der TV-Experte: "Mir gefällt ihr Spiel und die Taktik von Guardiola. Es scheint so, als ob sie den Biss haben, diesmal in der Champions League etwas Zählbares zu holen."

Dabei richtete Wagner auch einen Appell an Pep Guardiola. Der Teammanager der Sky Blues dürfe sich nicht so sehr am Gegner orientieren. "Er muss mehr auf seine eigene Taktik vertrauen, vor allem in den Spitzenspielen", mahnte Wagner.