Droht ein Ausfall? So ist der Stand bei BVB-Star Hummels

Revierfoto via www.imago-images.de

Mats Hummels bekam gegen Lazio Rom einen Schlag ab

Die Sorgenfalten waren groß bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, nachdem Abwehrchef Mats Hummels gestützt auf zwei Physios den Platz verlassen musste. Nach einem Schlag auf den linken Knöchel im Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1) war die Sorge groß, dass der Führungsspieler des BVB länger ausfallen könnte.

Noch in der Nacht zu Donnerstag dann aber die erste leichte Entwarnung: Hummels trug keine schwere Verletzung davon, es droht keine längere Ausfallzeit. So zumindest vermeldet es "Bild"-Chefreporter Sven Westerschulze.

Der Abwehrchef erklärte in einer Videobotschaft auf Instagram. "Es sieht so aus, als ob es nicht so schlimm wäre und es in ein paar Tagen wieder gut sein könnte. Wir werden am Donnerstag noch einmal darauf schauen", sagte er.

Hummels hatte beim Unentschieden gegen Lazio Rom die Schwarz-Gelben als Kapitän angeführt, nachdem der etatmäßige Spielführer Marco Reus ausgewechselt worden war. Hummels überzeugte einmal mehr als Stabilisator in der Defensive und mit vielen öffnenden Pässen beim Spielaufbau.

Er ist im Abwehrspiel des BVB neben Thomas Meunier die große Konstante in der Hintermannschaft. Der belgische Neuzugang hatte am Mittwochabend sein erstes Pflichtspiel überhaupt für die Dortmunder Borussia verpasst. Ex-Weltmeister Hummels steht in dieser Saison ebenfalls schon bei 15 Pflichtspielen für die Westfalen.

"Man sieht, dass der eine oder andere auf dem Zahnfleisch geht", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Schon vor dem Anpfiff hatte der BVB mitgeteilt, dass Stürmer Erling Haaland aufgrund eines Muskelfaserrisses in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Ein halbwegs gesunder Mats Hummels wäre für den BVB daher aktuell umso wichtiger. Die Schwarz-Gelben hoffen in den kommenden Tagen auch auf die Rückkehr des Duos Thomas Meunier und Emre Can, das sich für das Gruppenspiel gegen die Römer mit leichten Verletzungen abgemeldet hatte.