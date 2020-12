Thiago sendet besondere Grüße an Lewandowski

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Gewannen mit dem FC Bayern im Jahr 2020 die Champions League: Thiago und Lewandowski

Sechs Jahre lang spielten Thiago und Robert Lewandowski beim FC Bayern gemeinsam, im vergangenen Sommer trennten sich die Wege. Der Mittelfeldspieler ist dem Münchner Torjäger aber noch immer eng verbunden, wie er in einer Videobotschaft zeigte.

Der FC Bayern verbreitete am Mittwochnachmittag einen Gruß des 29-Jährigen, der mittlerweile beim FC Liverpool unter Vertrag steht. Thiago nimmt dabei Bezug auf die Wahl von Robert Lewandowski zum Weltfußballer - einen Titel, den er dem Spanier zufolge "schon häufig" hätte bekommen sollen.

"Mein Freund, eine unglaubliche Saison, unglaubliche Jahre, eine unglaubliche Karriere. Denk' einfach darüber nach, was du in all diesen Jahren geleistet hast", so Thiago über seinen einstigen Weggefährten beim FC Bayern. "Jetzt ist die Zeit gekommen und du hast es dir verdient. Es ist eine persönliche Anerkennung, also genieße sie. Du verdienst es, deine Familie verdient es, denn sie hat immer an deiner Seite gekämpft. Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche Dir alles Gute."

Lewandowski hatte sich bei der Abstimmung letztlich gegen die mehrfachen Weltfußballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo durchgesetzt. Der Pole gewann mit dem FC Bayern zunächst das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League und legte dann mit dem UEFA Supercup und dem deutschen Supercup nach. Darüber hinaus gewann er in der Saison 2019/20 die Torjägerkanone der Bundesliga. In der Saison 2020/21 steht er mit den Münchnern erneut an der Tabellenspitze im deutschen Oberhaus.

Für Mittelfeld-Star Thiago lief es derweil nach seinem Abschied aus München nicht allzu gut. Der zweifache Champions-League-Sieger, für den Liverpool rund 22 Millionen Euro bezahlte, kommt bislang aufgrund einer Knieverletzung lediglich auf zwei Saisoneinsätze. Erst einmal stand er in der Startelf von Teammanager Jürgen Klopp.