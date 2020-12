"Kein Thema": Augsburg schließt Richter-Wechsel zu S04 aus

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Marco Richter wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Beim FC Schalke 04 glaubt man trotz der misslichen Lage in der Fußball-Bundesliga weiter an den Klassenerhalt. Um diese Mission zu schaffen, braucht es jedoch auch frisches Personal. Und dieses könnte von einem Bundesliga-Konkurrenten kommen.

Nach Informationen von "Bild" haben es die Königsblauen nämlich auf Marco Richter abgesehen. Der Rechtsaußen kommt beim FC Augsburg in dieser Saison noch nicht nach Wunsch zum Zug, stand nur zweimal in der ersten Elf und erzielte lediglich einen Treffer - ausgerechnet gegen den FC Schalke 04.

Der 23-Jährige, der beim FCA noch einen Vertrag bis 2023 hat, passt ins Beuteschema von Christian Gross, der bei seiner Vorstellung am Sonntagnachmittag "vor allem auf den Außenbahnen und von der Schnelligkeit her Bedarf" sah und durch Sportvorstand Jochen Schneider für seine Rettungsmission Neuzugänge im Januar in Aussicht gestellt bekam.

"Wir wollen und werden alles tun, wozu wir in der Lage sind", versprach Schneider dem neuen Coach. Angedacht ist bei Richter eine Leihe bis Saisonende. Laut "Bild" ist der Offensivmann "wechselwillig".

Schalke-Wechsel offenbar doch "kein Thema"

Problem: Augsburg will den 1,76-Meter-Mann, der vor mehr als acht Jahren vom FC Bayern München in die Jugendabteilung des FCA wechselte, offenbar nicht ziehen lassen.

Auf Anfrage der "Augsburger Allgemeinen" stellte ein Klubsprecher klar, dass ein Abschied von Richter derzeit "kein Thema" sei.

Richter absolvierte bislang 82 Spiele für den FC Augsburg. Dabei erzielte er elf Treffer und legte elf Tore vor. Zuvor war er in der Regionalliga Bayern für Augsburg II in 61 Spielen ganze 42 Mal erfolgreich.

Sein Bundesliga-Debüt feierte er Mitte Oktober 2017 beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim. Dort wurde er in der Schlussphase eingewechselt.

Im Sommer 2020 stand Richter auch beim 1. FC Köln auf der Wunschliste. Der Transfer zerschlug sich jedoch, weil der Effzeh die geforderte Ablösesumme für den Rechtsaußen nicht zahlen wollte.