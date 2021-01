Medien: Ex-BVB-Flirt wird Leipzigs Upamecano-Ersatz

sport.de/imago images

Mohamed Simakan könnte Upamecano-Nachfolger bei RB Leipzig werden

Mit der Verpflichtung von Offensiv-Talent Dominik Szoboszlai hat RB Leipzig bereits auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen. Weiterer, akuter Handlungsbedarf besteht bei den Sachsen nicht - es sei denn, Leistungsträger wandern noch ab.

So erklärte es Vorstandschef Oliver Mintzlaff gegenüber "Sky": "Was ich nach dem Szoboszlai-Transfer ausschließen kann, ist, dass wir diesen Winter oder Sommer weitere Spieler holen, ohne dass wir welche abgeben."

Dieses Szenario könnte allerdings recht schnell Realität werden, denn einem Bericht des "Independent" zufolge beschäftigt sich der FC Liverpool intensiv mit RB-Verteidiger Dayot Upamecano.

Der englische Meister fahndet nach den schweren Verletzungen von Virgil van Dijk (Kreuzbandriss) und Joe Gomez (Patellasehnenprobleme) nach Ersatz für die Innenverteidigung. Da auch Joel Matip zuletzt ausfiel, musste Mittelfeld-Routinier Jordan Henderson gegen Southampton im Defensiv-Zentrum aushelfen.

Liverpool meldet nicht zum ersten Mal Interesse an Upamecano an. Gleichzeitig werfen Klopp und Co. offenbar auch ein Auge auf Perr Schuurs (Ajax) und Ben White (Brighton).

RB hat Verteidiger mit Klub-DNA an der Angel

RB Leipzig hält derweil bereits Ausschau nach möglichen Upamecano-Nachfolgern. Wie "Sky" berichtet, ist Mohamed Simakan ein "ernsthafter Kandidat" beim aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga.

Der 20-Jährige steht derzeit bei Ligue-1-Kellerkind Racing Strasbourg unter Vertrag. Simakan ist in der Defensive flexibel einsetzbar, beherrscht nicht nur das Spiel in der Innenverteidigung, sondern kann auch auf der rechten Abwehrseite oder im zentralen Mittelfeld auflaufen.

Mit seinen Attributen jung, französisch, entwicklungsfähig passt Simakan zweifelsfrei ins Scouting-Profil der Sachsen. Es sei die DNA des Klubs, weiterhin in junge, talentierte Spieler zu investieren, sagte Krösche unlängst.

BVB kassierte Absage von Simakan

Zwar habe Leipzig noch kein konkretes Angebot abgegeben, sei aber "sehr interessiert", berichtet "Sky". Im Falle eines Upamecano-Abschieds fungiere Simakan als Soforthilfe, andererseits sei auch ein perspektivischer Transfer im Sommer denkbar. Strasbourg fordert angeblich rund 15 Millionen Euro Ablöse.

Im Transfer-Poker um den hochveranlagten Verteidiger muss sich RB allerdings gegen den AC Mailand durchsetzen. Die Rossoneri beobachten den Franzosen ebenfalls intensiv. Auch Leipzigs Ligakonkurrent BVB mischte munter mit, soll im Frühjahr allerdings eine Absage erhalten haben.

Simakan stand in bislang allen 17 Ligaspielen in der Startelf, erzielte dabei einen Treffer und legte einen weiteren auf. Sein Arbeitspapier im Elsass läuft noch bis 2023.