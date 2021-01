"Beidseitiges Interesse": Huntelaar vor S04-Rückkehr

Karsten Rabas/TEAM2sportphoto

Christian Gross bestätigt Gespräche mit Klaas Jan Huntelaar

Es bahnt sich tatsächlich die nächste Rückholaktion des FC Schalke 04 an. Im Vorfeld der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt sprach S04-Trainer Christian Gross von "beidseitigem Interesse" zwischen Klaas Jan Huntelaar und dem Verein.

Gross bestätigte im nächsten Atemzug erste Gespräche mit dem niederländischen Angreifer: "Ich hatte schon Kontakt zu ihm. Es wird aber sicherlich noch den ein oder anderen Tag dauern, bis eine Entscheidung gefallen ist."

Schalke befindet sich derzeit auf Suche nach Verstärkungen, zuletzt war mit Sead Kolasinac bereits ein ehemaliger Königsblauer zurück zum Ruhrverein gewechselt.

Vor etwaigen Neuzugängen ist der Tabellenvorletzte allerdings zuerst bei Eintracht Frankfurt gefordert. "Sie haben einen hervorragenden Trainer und eine erfahrene Defensive. Vorne steht eine spielstarke Offensive, wir dürfen sie nicht in Schwung kommen lassen", mahnte Gross.

Die Knappen müssen in jedem Fall auf Nassim Boujellab und Alessandro Schöpf verzichten. Hinter den Einsätzen von Salif Sané und Omar Mascarell steht jeweils noch ein Fragezeichen.

+++ Das war's! +++

Alle Fragen sind beantwortet, Gross verabschiedet sich.

+++ Gross über Harit +++

"Er hat die Spielfreude wieder gefunden. Gegen Hoffenheim hat er eine überragende Leistung gezeigt. Ich spreche französisch mit ihm und weiß, wie er als Spieler funktioniert. Er ist zwar noch nicht König von Marokko, aber ich werde ihn ab und zu mal Prinz von Marokko nennen. Gegen Hoffenheim hat er extra goldene Schuhe angezogen, um im wahrsten Sinne zu glänzen."

+++ Gross erneut über Huntelaar +++

"Wenn man als Spieler auf Schalke gespielt hat, dann ist man infiziert vom Virus Schalke. Er würde sich, so wie ich das spüre, dieser Herausforderung noch einmal stellen. Ich hatte auch schon Kontakt zu ihm. Es wird sicherlich noch den ein oder anderen Tag dauern, bis eine Entscheidung gefallen ist."

+++ Gross über Hoppes Raketenstart +++

"Ich war froh, dass er am Dienstag noch im Training war und noch nicht in Hollywood! Sie wissen ja, wie das ist! Ehrlich, Matthew ist ein bodenständiger Mensch, ich traue ihm weitere Tore zu. Matthew könnte sich im Falle eines Transfers sicherlich auch etwas von Huntelaar abschauen."

+++ So erwartet Gross Eintracht Frankfurt +++

"Frankfurt hat einen hervorragenden Trainer, die Mannschaft ist in der Defensive sehr erfahren. Abraham macht sein letztes Spiel, seine erste Station in Europa war in Basel, als ich dort Trainer war. Ich werde ihm aber keine besonderen Geschenke machen - das muss Frankfurt übernehmen. Vorne haben sie eine spielstarke Offensive, vielleicht kommt ja noch Jovic dazu. Wir dürfen sie nicht in Schwung kommen lassen."

+++ Wer ersetzt den verletzten Schöpf? +++

"Die Verletzung ist nicht höchsten Grades. Ich erwarte ihn am Montag zurück. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, sogar Appelkamp ist eine Option auf dieser Position. Ganz viele Optionen haben wir allerdings nicht. Das, was funktioniert hat, wollen wir natürlich beibehalten. Wir können und müssen uns weiter steigern.

+++ Wie groß war die Last, die von den Schultern gefallen ist? +++

"Ist doch logisch, die Spieler sind gelöst. Aber die letzten beiden Tage wieder sehr fokussiert, weil alle wissen, dass wir einen langen und steinigen Weg vor uns haben. Aber klar ist doch: Es ist immer schöner im Fußball, wenn man gewinnt."

+++ Bleibt Mascarell Schalker Kapitän? +++

"Er gab nie ein wirkliches Interesse aus Spanien. Er fühlt sich hier sehr wohl und hat eine sehr professionelle Einstellung. Die ganze Kapitäns-Geschichte klärt sich dann, wenn alle wieder an Bord sind. Sead hat das sehr gut gemacht."

+++ Passt Huntelaar zum Schalker Spiel? +++

"Wir haben noch zu wenig Power auf den Außen. Wir haben gegen Hoffenheim alle Tore durch die Mitte erzielt. Generell müssen wir unser Spiel weiter nach vorne verlagern, da kann Huntelaar natürlich helfen."

+++ Was würden Sie sich von Huntelaar erhoffen? +++

"Noch ist es natürlich nicht fix, aber gegenseitiges Interesse ist da! Wenn ein Spieler mit diesen Qualitäten sich bei uns reinhängen würden, wäre fantastisch. Das gestrige Spiel in Holland hat ja gezeigt, dass er den Torinstinkt noch hat. Seine Persönlichkeit würde uns auch sehr gut tun!"

+++ So steht es ums Personal +++

"Es ist natürlich mit hoher Motivation trainiert worden, leider fallen Boujellab und Schöpf aus. Bei Sané und Mascarell machen wir noch einen letzten Test, sie sind fraglich."

+++ Gleich geht's los! +++

Christian Gross nimmt im Presseraum Platz, in wenigen Augenblicken startet die PK.

+++ Huntelaar auf dem Zettel? +++

Nach der Leihe von Sead Kolasinac plant Schalke 04 angeblich bereits die nächste Rückholaktion. Klaas Jan Huntelaar wird seit dem gestrigen Donnerstag verstärkt mit einem Wechsel zu Schalke in Verbindung gebracht. Ajax-Trainer Erik ten Hag bestätigte das Interesse der Schalker. Was ist dran an den Gerüchten? Und wie realistisch ist der Transfer?

+++ Befreiung gegen Hoffenheim +++

Nach zuvor 30 Bundesliga-Spielen ohne Sieg und Platz 18 in der Tabelle war der 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim ein wahrlich riesengroßer Befreiungsschlag. Das kongeniale Duo aus Amine Harit und Matthew Hoppe erledigte die TSG im Alleingang.

Etwas pikant: Neuzugang Kolasinac führte die Knappen in seinem ersten Spiel seit seiner Rückkehr direkt als Kapitän aufs Feld, Benjamin Stambouli wurde in Abwesenheit von Omar Mascarell wohl übergangen. Abzuwarten bleibt, wie Gross die Kapitänsfrage gegen die Eintracht beantwortet.

+++ Herzlich willkommen! +++

Euphorisch dürfte Schalke 04 in die Partie bei Eintracht Frankfurt gehen. Schließlich wendeten die Knappen den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin gerade noch so ab. Im Vorfeld des nahenden Bundesliga-Wochenendes steht nicht der kommende Gegner Frankfurt, sondern auch die Transferplanungen der Schalker im Fokus.