Lampard-Rauswurf wohl fix! Tuchel neuer Chelsea-Coach?

Andrew Yates via www.imago-images.de

Thomas Tuchel wird als neue Chelsea-Trainer gehandelt

Die sportliche Talfahrt beim englischen Top-Klub FC Chelsea wurde in den letzten Wochen immer dramatischer. Fünf der letzten acht Ligaspiele gingen verloren, in der Premier League rangieren die Blues nur noch auf Platz neun. Jetzt ziehen die Klubbosse der Londoner offfenbar die Konsequenzen. Teammanager Frank Lampard soll vor der Entlassung stehen. Ein Nachfolger soll bereits gefunden sein und in den Startlöchern stehen.

Wie der "Telegraph" und "Sky Sports" übereinstimmend berichten, konnte auch der 3:1-Erfolg im FA-Cup gegen Zweitligist Luton Town Lampards Job nicht mehr retten. In der Premier League hinkt der FC Chelsea den eigenen Ansprüchen weiter hinterher. Statt in dieser Saison den Angriff auf die Tabellenspitze zu starten, beträgt nach 19 Spielen der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester United bereits elf Punkte.

Wie "Sky"-Reporter Max Bielefeld am Montag berichtete, soll der Nachfolger für die Chelsea-Ikone auf der Trainerbank ebenfalls bereits gefunden sein.

Thomas Tuchel soll demnach bei den Blues übernehmen. Der 47-Jährige hatte erst vor einem Monat seinen Job beim französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain verloren.

In den letzten Tagen mehrten sich bereits die Spekulationen, dass der Ex-Bundesliga-Trainer beim FC Chelsea anheuern könnte. Mit den Nationalspielern Timo Werner, Kai Havertz und Antonion Rüdiger stehen bereits drei weitere Deutsche beim Hauptstadtklub unter Vertrag.

Eine offizielle Bestätigung der Tuchel-Verpflichtung steht derzeit allerdings noch aus. Für den Fußballlehrer wäre es nach seinem zweieinhalbjährigen Abenteuer bei PSG seine zweite Auslandsstation.

Zuvor war Tuchel in der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 (2009 bis 2014) und Borussia Dortmund beschäftigt. Mit dem BVB gewann er 2017 den DFB-Pokal.