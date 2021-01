Gerüchte um Tedesco-Rückkehr zu Schalke

Dmitry Feoktistov via www.imago-images.de

Domenico Tedesco coachte bis Frühjahr 2019 den FC Schalke 04

Sollte der FC Schalke 04 das Fußball-Wunder nicht schaffen und am Ende der Saison in die 2. Bundesliga absteigen, steht ein Neuaufbau an. Womöglich könnte dabei ein alter Bekannter als Cheftrainer mitwirken: Domenico Tedesco.

Im Sommer 1988 war es letztmals soweit: Der FC Schalke 04 musste den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Ein Team aus Nobodys um Olaf Thon und Toni Schumacher stieg als Tabellenletzter aus der Bundesliga ab.

33 Jahre danach sieht es für die Königsblauen im Kampf um den Klassenerhalt erneut düster aus. Wieder ziert der Revierklub das Tabellenende im Oberhaus, mit mageren sieben Punkten nach 18 Spieltagen. Acht Zähler beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang bereits, gar zehn aufs rettende Ufer und Platz 15. Dass die Knappen das Ruder noch herumreißen können, ist äußerst unwahrscheinlich.

In Liga zwei stünde ein großer Umbruch auf Schalke an. Sportvorstand Jochen Schneider müsste wohl seinen Hut nehmen, rund 20 Spieler könnten die Gelsenkirchener dazu verlassen.

Moderieren würde den Neustart zudem nicht der als Feuerwehrmann verpflichtete Christian Gross. Stattdessen müsste einmal mehr ein neuer Trainer her - beziehungsweise ein alter? Denn "Sport1" bringt für den Abstiegsfall eine Rückkehr von Ex-Coach Domenico Tedesco ins Gespräch.

FC Schalke 04: Tür für Tedesco-Rückkehr offen

Der Deutsch-Italiener hatte Schalke in der Saison 2017/2018 sensationell zur Vize-Meisterschaft geführt, war nach einem herben Absturz in der Spielzeit darauf aber im März 2019 entlassen worden. Dennoch betonten die damaligen Schalker Verantwortlichen unisono, dass Tedesco die Tür für eine Rückkehr offen stehe. Und auch Tedesco sprach nach seinem Rauswurf immer respektvoll von seinem früheren Klub.

Frei für ein erneutes Schalke-Engagement wäre der 35-Jährige zudem. Sein Vertrag bei Spartak Moskau endet nach dieser Saison. Tedesco liebäugelt vor dem Hintergrund ohnehin mit einer Rückkehr nach Deutschland - also warum nicht auf Schalke?

Neben Tedesco könnte auch Dimitrios Grammozis erneut ein Thema auf Schalke werden. Der 42 Jahre alte Ex-Profi ist seit seinem Aus bei Darmstadt 98 nach der Saison 2019/2020 ohne Verein. Er wurde in der Vergangenheit bereits mit Schalke in Verbindung gebracht.