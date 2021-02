Das macht Memphis Depay so interessant für den BVB

FEP via www.imago-images.de

Memphis Depay spielt seit vier Jahren für Olympique Lyon

Memphis Depay könnte im Sommer zu einem der begehrtesten Free Agents in ganz Fußball-Europa werden. Der niederländische Nationalspieler hat noch immer keine Entscheidung über seine weitere Zukunft getroffen, sein Arbeitspapier bei Olympique Lyon läuft aus. Großes Interesse aus der Bundesliga soll weiterhin vom BVB kommen.

Borussia Dortmund sucht intensiv nach einem vielseitig einsetzbaren Offensivspieler, der bereits einige Erfahrungen sammeln konnte und sein internationales Top-Niveau schon unter Beweis gestellt hat.

Mit knapp 60 Länderspielen sowie jahrelangen Einsätzen in der Champions und Europa League passt dieses Anforderungsprofil auf Depay, der Lyon zuletzt in der Ligue 1 sogar als Kapitän aufs Feld führte.

Neben weiteren flexibel einsetzbaren Offensiv-Alternativen wie Donyell Malen von der PSV Eindhoven oder Nicolás González vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart wird der 26-Jährige immer wieder als Transferziel bei den Schwarz-Gelben gehandelt.

Dass er den Dortmundern im Gegensatz zu möglichen anderen hochklassigen Neuverpflichtungen keinen Euro Ablöse kosten könnte, macht ihn in den kommenden Monaten besonders interessant.

Depay ist variabel einsetzbar

Zudem ist es sein polyvalente Spielweise, die Depay für den BVB zu so einer reizvollen Personalie macht. Zumeist läuft der im OL-Trikot auf der linken Bahn auf. Eine Position, die bei in Dortmund ohnehin die Optimalbesetzung fehlt und die bei der Borussia zuletzt immer wieder neu bekleidet wurde.

Auch in der Sturmzentrale sowie auf der rechten Seite hat der Rechtsfuß aber schon gespielt. In der laufenden Spielzeit bringt er es für Lyon bereits auf 22 Ligaspiele, erzielte dabei elf Tore. Vor seinem Wechsel nach Frankreich stand Depay zwei Jahre beim englischen Rekordmeister Manchester United unter Vertrag. In der Premier League wollte ihm in jungen Jahren der Durchbruch aber noch nicht gelingen.