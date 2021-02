Rummenigge umgarnt Liverpool-Star Salah

Laurence Griffiths via www.imago-images.de

Der FC Bayern flirtet mit Mohamed Salah

Sportlich läuft es beim FC Liverpool derzeit alles andere als rund. Zu allem Überfluss ranken sich immer wieder Transfergerüchte um Leistungsträger der Reds, speziell Mohamed Salah wird regelmäßig bei anderen Top-Klubs gehandelt. Mischt auch der FC Bayern beim Ägypter mit?

Gänzlich ausgeschlossen scheint eine Offerte des deutschen Rekordmeisters in Zukunft jedenfalls nicht zu sein. In einem Interview mit "ON Time Sports" wurde Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf die Personalie angesprochen und vermied ein klares Dementi.

"Im Moment planen wir nicht, Salah zu verpflichten, doch es wäre zweifelsfrei eine Ehre, ihn bei uns zu haben", erklärte der 65-Jährige und bezeichnete den Liverpool-Star als den "Messi Afrikas".

Rummenigge weiter: "Natürlich bringt er alle nötigen Fähigkeiten mit, um bei den besten Teams der Welt zu spielen. Was er erreicht hat, kann durchaus damit verglichen werden, was Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in Barcelona bzw. Madrid geschafft haben."

Derartige Lobeshymnen stimmt der mächtige Bayern-Boss über Spieler von anderen Vereinen extrem selten an. Umso bemerkenswerter ist Rummenigges offen gezeigte Wertschätzung für Salah.

Salah aktuell zu teuer für den FC Bayern

In der laufenden Saison wirkte Klopp-Schützling Salah beim FC Liverpool öfter unzufrieden. Auch wenn sich seine Leistungsdaten auf den ersten Blick hervorragend lesen (32 Einsätze, 21 Tore), hatte auch der 28-Jährige mit Schwankungen zu kämpfen.

Salahs Vertrag an der Anfield Road ist noch bis 2023 gültig. Sollte im kommenden Sommer ein Interessent an die Reds herantreten, müsste dieser wohl eine dreistellige Millionensumme auf den Tisch legen, um nicht direkt abgewiesen zu werden.

Dass der FC Bayern in Corona-Zeiten so viel Geld in die Hand nimmt, ist quasi ausgeschlossen. Sobald die Pandemie aber beendet ist und die Top-Klubs wieder investieren, könnte Salah in München durchaus ein Thema werden. Einen ersten kleinen Flirt hat Rummenigge bereits begonnen...