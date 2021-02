Sevilla-Star Koundé vor Duell mit Haaland entspannt

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Jules Koundé trifft am Mittwoch mit Sevilla auf den BVB

Wenn Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Mittwoch (21:00 Uhr) im Achtelfinale der Champions League zu Gast beim FC Sevilla ist, wird es Jules Koundé vor allem mit Erling Haaland zu tun bekommen. Der zentrale Verteidiger der Andalusier bleibt vor dem Duell mit dem BVB-Star jedoch gelassen.

"Ich werde mich auf Haaland einstellen, aber nicht allzu sehr. Fußball ist ein Mannschaftssport, und wir werden uns darauf konzentrieren, unsere eigene Spielidee zu verwirklichen", so Koundé gegenüber "uefa.com". "Wir wollen grundsätzlich immer gewinnen und alle Titel holen, um die wir spielen."

Dass der Gegner Borussia Dortmund heißt, habe bislang ebenfalls kaum eine Rolle gespielt, bekannte der 22-jährige Franzose, der längst zu den besten Abwehrspielern in LaLiga zählt. "Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht viel darüber nachgedacht", so Koundé über das Achtelfinal-Los. "Ich hatte keine Präferenz. Wie spielen halt gegen das Team, das wir zugelost bekommen. Wir werden alles geben, um in die nächste Runde zu kommen."

Koundé spielt sich ins Schaufenster

Jules Koundé kam im Sommer 2019 von Girondins Bordeaux zum FC Sevilla, wo er erstmals Erfahrungen in der Königsklasse machte. Die Champions League sei für ihn schon seit Kindheitstagen ein "aufregender und einzigartiger" Wettbewerb gewesen. Schon als Kind habe er die Spiele vor dem heimischen Fernseher verfolgt und zusammen mit Freunden "Wochen" auf die Partien gewartet.

Der fünffache französische U21-Nationalspieler hat sich gleich nach seinem Wechsel zum FC Sevilla einen Stammplatz in der Verteidigung erarbeitet. Allein in der Saison 2020/21 kommt der Innenverteidiger schon auf 30 Pflichtspiele.

Aufgrund seiner guten Leistungen in Spanien wird Jules Koundé längst auch mit einem Wechsel zu einem noch größeren Klub in Verbindung gebracht. Immer wieder wird der 1,84 Meter große Abwehrmann bei Real Madrid gehandelt, sein Vertrag ist noch bis 2024 gültig.