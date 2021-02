"Wunderkind" in Dortmund gehandelt

Agenturfoto via www.imago-images.de

Christos Tzolis wird beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund bleibt offenbar seiner Personalpolitik treu. Der BVB wird erneut mit einem Top-Talent in Verbindung gebracht.

Jadon Sancho, Erling Haaland, Giovanni Reyna oder Jude Bellingham: Die Liste der hochbegabten jungen Fußballer im Kader des BVB ist lang. Bald könnte darauf ein weiterer Name auftauchen.

Nach Informationen des griechischen Sportblattes "Sportime" ist Christos Tzolis ins Visier der Dortmunder geraten.

Der 19 Jahre alte Flügelstürmer von PAOK Saloniki gilt in seiner Heimat als "Wunderkind". Die französische "L'Équipe" kürte ihn unlängst zu einem der 50 größten Talente des Weltfußballs, die am oder nach dem 1. Januar 2001 geboren wurden. Tzolis belegte im Ranking der renommierten Sportzeitung immerhin den 37. Platz.

Tzoli Bilanz in der laufenden Saison im PAOK-Trikot spricht ebenfalls für ihn: In 33 Pflichtspielen gelangen ihm 23 Torbeteiligungen, darunter drei in vier Einsätzen in der Champions-League-Qualifikation sowie fünf in fünf Europa-League-Partien.

BVB: Geht Sancho? Kommt Tzolis?

Diese Zahlen und Tzolis' ohnehin guter Ruf in der internationalen Nachwuchs-Szene sollen allerdings auch mehrere englische Top-Klubs auf den Plan gerufen haben, darunter Manchester United.

Positiv aus Sicht aller Interessenten: Die wirtschaftlichen Rahmendaten eines möglichen Deals sollten sich im Rahmen halten. Tzolis' Marktwert wird derzeit noch auf "nur" zehn Millionen Euro geschätzt. Allerdings läuft sein Vertrag in Saloniki noch langfristig, bis zum 30. Juni 2024.

Beim BVB könnte nach der Saison eine Planstelle auf den Offensivflügeln frei werden. Um Sancho, der schon im vergangenen Sommer heftig von ManUnited umworben wurde, ranken sich erneut Abwanderungsgerüchte. Ein Verkauf des 20-jährigen Engländers könnte den Spielraum des aufgrund der Corona-Krise finanziell arg gebeutelten BVB auf dem Transfermarkt deutlich erhöhen.