ManUnited will André Silva - unter einer Bedingung!

Jan Huebner via www.imago-images.de

Trifft derzeit wie am Fließband: Frankfurts André Silva

André Silva lässt Eintracht Frankfurt durch seine hervorragende Form von der Champions League träumen. Das weckt natürlich andernorts Begehrlichkeiten. Manchester United soll die Entwicklung des Angreifers ganz genau im Blick haben. Ein Transfer auf die Insel kommt allerdings nur unter einer Bedingung infrage.

Ob United im Werben um Silva in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich ernst macht, hängt offenbar an der Personalie Edinson Cavani. Wie die britische Zeitung "Metro" berichtet, kommt ein Silva-Transfer nur infrage, falls Cavani den englischen Rekordmeister nach dieser Saison wieder verlässt.

Der Uruguayer unterzeichnete im Sommer einen Einjahresvertrag, der via Option um eine weitere Spielzeit ausgedehnt werden kann. Cavani überzeugt im Theatre of Dreams, erzielte sechs Tore und zwei Vorlagen in 17 Premier-League-Spielen. Nach momentanem Stand deutet vieles daraufhin, dass United und der Starstürmer mindestens eine weitere Saison zusammenarbeiten werden.

Manchester United ist sehr zufrieden mit Edinson Cavani

"Im Moment sieht es so aus, als ob er noch ein paar Jahre in sich hat, also würde ich nichts anderes sagen", war United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer im Dezember noch voll des Lobes für seinen Angreifer. "Er hat einen großartigen Eindruck hinterlassen, seitdem er hier ist."

Eintracht Frankfurt wird angesichts des noch bis 2023 datierten Silva-Vertrags keineswegs angst und bange. Sollten die Hessen den Einzug in die Champions League realisieren können, geht der scheidende Sportdirektor Bruno Hübner sogar von einem Verbleib des Frankfurter Toptorschützen aus.

Bruno Hübner kann sich Verbleibt von André Silva vorstellen

"Vielleicht sagt er dann: Okay, ich bestätige mein gutes Jahr hier und spiele mit Eintracht in der Champions League", sagte Hübner im Gespräch mit der "Bild". Sollte es am Ende nicht für die Königsklasse reichen, winkt der SGE zumindest eine saftige Ablöse.

André Silva, der neben seinen 18 Saisontoren auch noch fünf Assists beigesteuert hat, ist in der Frankfurter Offensive der wichtigste Mann. Das werden sich die Adlerträger entsprechend bezahlen lassen. Hält Silva seine Form, sind weitaus mehr drin als die zuletzt kolportierten 30 Millionen Euro.