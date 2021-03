Bruchhagen rechnet mit Bobic-Wechsel

unknown

Arbeitete lange Jahre bei Eintracht Frankfurt: Heribert Bruchhagen

Der langjährige Vorstandschef Heribert Bruchhagen rechnet mit einem Abgang seines Nachfolgers Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt. Gerüchteweise steht dieser vor einem Wechsel zu Hertha BSC.

"Ich habe ja engen Kontakt zu Fredi und habe ihn noch nicht erreicht. Da er noch nichts dementiert hat, spricht tatsächlich vieles dafür, dass er die Absicht hat zu wechseln", sagte Bruchhagen gegenüber "Sport1".

Der 72-Jährige ergänzte: "Jeder ist für seine eigene Lebensplanung verantwortlich. Doch ich würde es sehr bedauern, wenn Fredi der Eintracht den Rücken kehrt. Ich habe an seiner Inthronisierung beziehungsweise meiner Nachfolge auch mitgearbeitet, und Fredi hat alle Erwartungen hochgradig erfüllt. Es wäre sehr schade, wenn er ginge."

Bruchhagen hatte im Sommer 2016 sein Amt bei den Hessen an Bobic übergeben. In die Amtszeit des Ex-Profis fiel der DFB-Pokalsieg 2018. Aktuell rangiert die Eintracht in der Bundesliga auf Champions-League-Rang vier.

"Um die Position in der Tabelle zu festigen, bedarf es sehr viel Anstrengung. Was Fredi so stark gemacht hat, ist seine internationale Vernetzung. Diese braucht der Verein auch, um sich weiter auf diesem gehobenen Niveau zu bewegen", sagte Bruchhagen.

Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic vor Wechsel zu Hertha BSC?

Er forderte, die Eintracht solle "um Fredi kämpfen". Allerdings stellte Bruchhagen auch klar: "Es wird den Verein auch ohne Fredi weiter geben. Man ist gut aufgestellt, voll handlungsfähig und gut durchorganisiert. Ich mache mir keine Sorgen um die Eintracht, wenngleich es nicht ganz einfach sein wird, die Qualität von Fredi zu ersetzen."

Bobic befindet sich Medienberichten zufolge aktuell in Gesprächen mit den SGE-Bossen, um seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Frankfurt aufzulösen. Gelingt eine Einigung, steht wohl ein Wechsel zu Hertha BSC bevor.

Beim finanziell bestens aufgestellten Hauptstadt-Klub ist nach dem Rauswurf des langjährigen Managers Michael Preetz noch eine Position in der Führungsetage vakant.