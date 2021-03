Sabitzer über Titelkampf: "Keine normale Zeit"

dpa

Marcel Sabitzer kämpft mit RB Leipzig gegen FC Bayern und Co. um den Titel

Die Begleitumstände der Corona-Pandemie sind für Kapitän Marcel Sabitzer von RB Leipzig einer der Gründe für die spannende Bundesliga-Saison.

"Was diese Saison von anderen unterscheidet: Einige Mannschaften haben extrem mit Verletzungen und den vielen Spielen zu kämpfen. Es ist einfach keine normale Zeit. Auch deshalb ist es so ausgeglichen. Und man weiß nicht, was noch kommt", sagte der 26 Jahre alte Fußball-Profi des Tabellenzweiten aus Sachsen der "Sport Bild" und ergänzte: "Es können trotz der sehr guten Konzepte wieder Erkrankungen auftreten und viele Spieler rausnehmen. Das kann man einfach nicht zu 100 Prozent ausschließen." Die Folgen der Länderspiele im März seien nicht zu unterschätzen.

Nach 23 Spieltagen haben die Sachsen zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München und fünf Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. "Es entspricht unserer DNA, immer nach dem Höchsten zu streben", sagte Sabitzer. "Aber wer ist denn schon vom Reden Meister geworden? Wir tun gut daran, uns als dritte Kraft in Deutschland zu sehen, zu lauern und im richtigen Moment anzugreifen."

Seine eigene Zukunft ließ Sabitzer, dessen Vertrag bei RB im Sommer 2022 ausläuft, offen: "Mein engster Kreis weiß, welche Gedanken ich in mir trage. Aber ich habe dabei keinen Stress: Ich fühle mich in Leipzig und im Klub wohl, dazu sind wir erfolgreich."

Der von Klubs aus der englischen Premier League umworbene Profi führte aus: "Wenn ein Vertrag ausläuft und verlängert werden soll, stellt sich ja immer die Frage: Kommen die beiden Parteien zusammen? Aber das Gehalt ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk."