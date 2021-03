Musiala-Verlängerung beim FCB wohl fix

Markus Fischer via www.imago-images.de

Jamal Musiala bleibt langfristig beim FC Bayern

Mit etwas Verspätung hat der FC Bayern München seinem kürzlich volljährig gewordenen Offensiv-Juwel Jamal Musiala offenbar einen neuen Vertrag zum Geburtstag geschenkt.

Das vielversprechendste Talent im Stall des FC Bayern und bald wohl auch das Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Der Hype um Jamal Musiala nahm in den letzten Wochen und Monaten richtig Fahrt auf.

Nachdem sich der Youngster unlängst festlegte, statt für die englische Nationalelf künftig im DFB-Dress aufzulaufen, ist nun wohl auch seine Zukunft im Vereinstrikot geklärt - auch wenn eine offizielle Bestätigung dessen noch aussteht.

Laut "Bild" setzte der 18-Jährige am Donnerstag seine Unterschrift unter einen neuen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister. Um 15:20 Uhr sei Musiala mit seiner Mutter Carolin im Schlepptau an der Geschäftsstelle der Münchner an der Säbener Straße vorgefahren. Gut eine Stunde später habe er das Gelände des FC Bayern im Beisein seiner Berater Christian Schmid und Martin Weddemann wieder verlassen. Im Gepäck: ein neues Arbeitspapier, das es in sich hat.

FC Bayern: Mega-Vertrag für Jamal Musiala?

Fünf Jahre läuft der neue Kontrakt der in Stuttgart geborenen Nachwuchs-Hoffnung. Rund fünf Millionen Euro soll Musiala zukünftig verdienen.

Kommt er am Samstag im Top-Spiel gegen den BVB zum Einsatz, wäre es sein erster als vollwertiger Bayern-Profi. Bislang war Musiala nur mit einem Jugend-Vertrag an den Tabellenführer der Bundesliga gebunden.

Dass der FC Bayern in den Verhandlungen mit Musiala ein mehr als ordentliches Finanz-Paket schnüren musste, lag wohl auch an der Konkurrenz aus der englischen Premier League. Unter anderem der FC Liverpool soll zuletzt die Fühler nach dem Shooting-Star ausgestreckt haben.

Musiala entschied sich, wie schon 2019, als er den Nachwuchsbereich des FC Chelsea verließ, für den FC Bayern.