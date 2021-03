Das irre VAR-Drama von Dortmund

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Irres VAR-Drama um Erling Haaland bei BVB vs. FC Sevilla

Chaotische acht Minuten und 42 Sekunden mit mehreren Videobeweisen, zwei Elfmetern und viel Aufruhr - Spieler und Zuschauer waren beim Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla ratlos. Was war in der Szene passiert und welche Rolle spielte BVB-Star Erling Haaland?

46:23 - Es steht 1:0. Thorgan Hazard flankt von rechts, Jules Kounde zupft Erling Haaland im Strafraum des FC Sevilla am Trikot. BVB-Trainer Edin Terzic macht den vierten Offiziellen Arda Kardesler umgehend darauf aufmerksam. Das Spiel läuft weiter.

47:22 - Haaland wühlt sich wie ein Räumfahrzeug durch die gegnerische Abwehr und erzielt ein Traumtor zum vermeintlichen 2:0. Allerdings ist die Frage, ob er Gegenspieler Fernando regelwidrig umgerempelt hat.

48:35 - Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir hat Kontakt zum Video-Referee Massimiliano Irrati (Italien). Cakir schaut sich am Spielfeldrand dann den Rempler an. Im Hintergrund ruft Haaland aber: "That's a penalty!"

49:27 - Auf Cakirs Bildschirm erscheint nun die Szene mit dem Trikotzupfer.

49:54 - Cakir macht eine abwinkende Geste. Er annulliert das Tor und entscheidet stattdessen auf Foulelfmeter. Kounde sieht die Gelbe Karte. Marco Reus redet irritiert auf Cakir ein.

BVB vs. Sevilla: "Hier wird ein absurder Streifen gedreht"

51:44 - 5:21 Minuten nach dem Trikotzupfer tritt Haaland an - und verschießt. Torhüter Yassine Bounou lenkt den Ball an den Pfosten, er springt auf, pariert den Nachschuss und schreit Haaland ins Gesicht. Das Spiel läuft weiter.

52:06 - 22 Sekunden später unterbricht Cakir. Er ordnet eine Wiederholung an. Bounou hatte zu früh die Torlinie verlassen. "Hier wird ein absurder Streifen gedreht", sagt der Kommentator von BVB-TV.

53:32 - Haaland trifft im zweiten Versuch und zahlt es Torhüter Bounou provozierend mit gleicher Münze heim. Beim Torjubel wird er von wütenden Sevilla-Spielern gejagt.

54:45 - Haaland sieht die Gelbe Karte wegen Unsportlichkeit.

55:05 - Cakir setzt das Spiel bei 2:0 fort. Seit dem Trikotzupfer sind 8:42 Minuten vergangen.