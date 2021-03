Nächster US-Youngster spielt beim FC Bayern vor

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Jose Gallegos stellt sich am Campus des FC Bayern vor

Der FC Bayern gab in den vergangenen Monaten immer häufiger jungen US-Talenten die Chance, sich während eines Probetrainings für ein langfristiges Engagement an der Säbener Straße empfehlen zu können. Mit Jose Gallegos spielt nun der nächste vielversprechende Kicker in München vor.

Dass sich im US-amerikanischen Raum talentierte Nachwuchsfußballer nur so tummeln, hat längst auch der FC Bayern erkannt. Laut dem "The Athletic"-Reporter Paul Tenorio hat sich Jose Gallegos auf dem Weg gemacht, um sich in den nächsten zwei Wochen für eine langfristige Zukunft beim deutschen Rekordmeister zu bewerben.

Der 19-Jährige steht momentan noch bis Ende November 2022 beim San Antonio FC, einem Klub aus der zweitklassigen USL Championship, unter Vertrag. In Texas sorgt Gallegos trotz seines jungen Alters bereits für Furore.

Auf 33 Pflichtspiele mit drei Toren und vier Vorlagen kommt der im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbare US-Boy. In der letzten Saison war er sogar für den Award zum "USL Young Player of the Year 2020" nominiert und stand dort unter den Finalisten. Ein Junioren-Nationalspiel hat Gallegos noch nicht in seiner Vita notiert, die Spielmöglichkeit besteht für die USA und Mexiko.

San Antonio FC’s Jose Gallegos, 19, is headed to Germany for a two-week training stint/assessment with Bayern Munich ahead of a potential transfer, per a source. Gallegos was a finalist for 2020 USL Young Player of the Year. — Paul Tenorio (@PaulTenorio) 15. März 2021

Spätestens seit der im Februar beschlossenen Kooperation mit dem MLS-Gründungsmitglied FC Dallas hat der FC Bayern den US-amerikanischen Talentemarkt für sich entdeckt. Immer häufiger spielen ambitionierte Jungprofis aus den USA vor.

Erst vor rund einem Monat schloss sich Justin Che der U19-Abteilung des FC Bayern an. Bestes Beispiel für das neu entwickelte Faible ist Chris Richards, der bis Saisonende auf Leihbasis für die TSG Hoffenheim spielt und sich dort auf Anhieb einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpfte.