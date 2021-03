Ortega liebäugelt mit Wechsel zum FC Bayern

Alex Gottschalk/POOL

Stefan Ortega hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Am Mittwoch durfte Alexander Nübel nach längerer Zeit mal wieder das Tor des FC Bayern hüten. Mit seiner Rolle als Ersatzkeeper ist der frühere Kapitän des FC Schalke 04 allerdings unglücklich. Eine Leihe steht im Raum, der Rekordmeister müsste in diesem Falle einen neuen Backup für den unumstrittenen Manuel Neuer ranholen. Ein zuletzt gehandelter Kandidat bringt sich bereits in Stellung.

Gemeint ist Stefan Ortega vom Liga-Konkurrenten Arminia Bielefeld, der in der laufenden Saison zu den konstantesten Torhütern der höchsten deutschen Spielklasse zählt.

Vom "kicker" auf ein mögliches Engagement als Nummer zwei beim amtierenden Champions-League-Sieger angesprochen, entgegnete der 28-Jährige: "Ich würde wohl immer das Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe, zu spielen. Aber wir reden von Bayern München, einem der besten Vereine weltweit." Letztlich sei alles "eine Frage der Abwägung".

Fakt ist: Nach dem souveränen Aufstieg mit der Arminia hat Ortega bewiesen, auch auf Bundesliga-Niveau mithalten zu können. Der Deutsch-Spanier gilt fußballerisch als einer der besten Schlussmänner des Landes.

Backup-Rolle beim FC Bayern? Das sagt Stefan Ortega

Am Limit sieht sich Ortega noch nicht. "Generell setze ich mir persönliche Ziele. Die Bundesliga war eines, das habe ich jetzt geschafft. Wenn sich die Chance auf internationale Spiele bietet, möchte ich sie nutzen", betonte der Bielefelder Rückhalt, dessen Vertrag 2022 ausläuft.

Unter gewissen Umständen könnte er sich sogar mit der Rolle des Herausforderers zufriedengeben. "Das ist auch abhängig davon, auf welchem Niveau man trainiert. Es wäre teilweise zu kompensieren, wenn unter der Woche eine gute Wettkampfatmosphäre herrscht", klärte Ortega auf.

In der aktuellen Spielzeit stand der Keeper stets über 90 Minuten im Bielefelder Tor. Sechs Mal hielt er seinen Kasten sauber.