Gerüchte um Sensations-Rückkehr von Ribéry

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Kehrt Franck Ribéry in die Bundesliga zurück?

Im Sommer läuft der Vertrag von Franck Ribéry bei der AC Florenz aus. Zieht es den langjährigen Profi des FC Bayern dann etwa zurück in die Bundesliga?

Das Portal "transfermarketweb.com" berichtet zumindest über das Interesse von zwei Klubs aus dem deutschen Oberhaus. Demnach sind der VfB Stuttgart und der SC Freiburg an einer Verpflichtung Ribérys interessiert.

Zuvor hatte schon die "Gazzetta dello Sport" geschrieben, dass mehrere Bundesligisten die Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt haben. Um welche Vereine es sich dabei handelt, verriet das Sportblatt allerdings nicht. Das umtriebige spanische Portal "Don Balon" brachte anschließend Eintracht Frankfurt als "verführerische Option" für Ribéry ins Gespräch.

Laut "Bild" geht das Interesse an einer Zusammenarbeit aktuell aber weniger von den Hessen, als vielmehr vom französischen Flügelstürmer selbst aus. Ribéry wolle unbedingt in die Bundesliga zurückkehren, heißt es.

Pikant: Schon vor seinem Abgang vom FC Bayern 2019 bemühte sich die Eintracht um den Flügelstürmer. Damals kam ein Deal aber nicht zustande.

Bundesliga-Rückkehr? Ribéry hält sich bedeckt

In der vergangenen Woche hatte sich Ribéry noch zu den Gerüchten geäußert. "Ich vermisse die Bundesliga natürlich", bekannte der Angreifer bei "Sky" und blickte dabei vor allem auf seine Zeit in München zurück: "Ich hatte bei Bayern meine beste Zeit, habe dort viel gewonnen."

Ribéry verließ den deutschen Rekordmeister im Sommer 2019 nach zwölf gemeinsamen Jahren in Richtung Italien. In Florenz läuft sein Vertrag nun im Sommer aus. "Ich glaube, dass meine Priorität hier in Florenz liegt, ich bin hier zufrieden. Wir haben noch einige Spiele und wir brauchen die Punkte. Ich will dem Verein helfen, aber um sich Gedanken für die Zukunft zu machen, ist es noch etwas zu früh."