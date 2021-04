Ex-Union-Stürmer Polter im Derbyfieber

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Sieht im Berlin-Derby eine Bereicherung für die Bundesliga: Sebastian Polter

Das Berliner Duell zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC ist nach Ansicht eines ehemaligen Derby-Helden "eine Bereicherung für die Bundesliga".

In einem Interview der "Bild" sagte der frühere Union-Profi Sebastian Polter auch, dass es in der Hauptstadt irgendwann eine Wachablösung geben könnte. "Hertha ist ein etablierter Bundesligaverein. Vielleicht kann man sich irgendwann auf Augenhöhe bewegen", meinte er mit Blick auf die Eisernen aus Köpenick.

Vor dem Derby am Ostersonntag (18:00 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei steht die Hertha allerdings mit 14 Punkten weniger als Union deutlich schlechter da. Der Klub aus dem Berliner Westen kämpft gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga, Union kann auf einen internationalen Startplatz hoffen. "Das würde die harte Arbeit der letzten Jahre veredeln", sagte Polter.

Der 30-Jährige stand von Januar 2017 bis August vergangenen Jahres beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag. Im ersten Derby nach dem Aufstieg der Köpenicker war Polter im November 2019 der Treffer zum 1:0-Sieg gelungen. Die nachfolgenden Derbys gewann Hertha mit 4:0 und 3:1.

"Wir haben zwei Derbys in Folge verloren. Das ist bitter", sagte Polter, der mittlerweile für Fortuna Sittard in den Niederlanden spielt. "Es ist Zeit, dass wir wieder gewinnen. Ich spreche da auch in der Wir-Form, weil ich nach wie vor Mitglied und Fan von Union bin. Jeder kann ein Derby-Held sein."