BVB bekommt Vlahovic-Konkurrenz aus der Bundesliga

Dusan Vlahovic (M.) soll es dem BVB angetan haben

Borussia Dortmund gilt als einer von unzähligen Klubs, welche die Entwicklung von Dusan Vlahovic ganz genau beobachten. Der BVB ist aber nicht der einzige Bundesliga-Teilnehmer, der Vlahovics Fährte aufgenommen hat.

Mit 13 Saisontoren zählt Dusan Vlahovic beim AC Florenz zu den wenigen Lichtblicken dieser Saison. Borussia Dortmund soll den Angreifer scouten und war bisher als einziger vermeintlicher Interessent aus der Bundesliga bekannt. Das hat sich inzwischen geändert.

Der "Corriere Fiorentino" nennt aus dem deutschen Fußballoberhaus RB Leipzig als weiteren potenziellen Abnehmer. In die lange Liste werden außerdem der AC Mailand, Tottenham Hotspur, der FC Arsenal sowie Atlético Madrid aufgenommen. Der AS Rom und West Ham United sind in den letzten Wochen bereits genannt worden.

In der Toskana arbeiten sie momentan mit Hochdruck daran, Vlahovics 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Vergebens. Ein Angebot über ein Jahresgehalt von zwei Millionen Euro sowie einer neuen Vertragslänge bis 2025 soll das Management des Serben ausgeschlagen haben.

BVB-Objekt der Begierde wäre teuer

Sollte sich der 21-Jährige weiterhin gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden, könnte ihn die Fiorentina im Sommer auf dem Transfermarkt platzieren. Womöglich ruft die Fiorentina dann rund 50 Millionen Euro Ablöse auf.

"Ich fühle mich großartig in Florenz, sie lieben mich", sagte der angeblich vom BVB umworbene Torjäger noch vor Kurzem im Interview mit dem "Corriere dello Sport" und betonte: "Ich habe einen Vertrag bis 2023."

Schenkt man überdies "Don Balon" Glauben, beobachtet Real Madrid die Entwicklung des Offensivspielers. Bei den Königlichen traut man Vlahovic dem Bericht zufolge zu, in die Fußstapfen von Karim Benzema zu treten. Ein Vorhaben, das dem inzwischen an Eintracht Frankfurt verliehenen Luka Jovic sowie Mariano Díaz bisher nicht gelang.

Geht es nach einer Florenz-Legende kommt ein Abschied des Youngsters gar nicht in Frage. "Vlahovic kann und muss der Angreifer sein, der die Zukunft der Violetten prägt", erklärte Kurt Hamrin im Gespräch mit "tuttomercatoweb.com".

Hamrin spielte zwischen 1958 und 1967 für Florenz, gewann zweimal den Pokal und einmal den Pokal der Pokalsieger mit den Mannen aus der Toskana.

1964 gelangen Hamrin drei Treffer in den ersten 45 Minuten für Florenz - ein Kunststück, das bis Vlahovics Auftritt gegen Benevento keinem AC-Star mehr gelang.