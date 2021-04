Matthäus: FC Bayern fehlt "Cleverness und Schnelligkeit"

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

Von der Defensivarbeit des FC Bayern nicht restlos überzeugt: Lothar Matthäus

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 21:00 Uhr) bündelt der FC Bayern seine Kräfte. Ob es für den Rekordmeister tatsächlich zum Comeback reicht, wird auch davon abhängen, wie sich die Münchner Defensive diesmal präsentiert - das sieht auch Lothar Matthäus so.

Im Interview mit dem "kicker" gab der Rekordnationalspieler nun seine Einschätzung zum anstehenden Duell der Weltklasse-Teams ab.

An eine "große Chance" seines Ex-Klubs glaubt der 60-Jährige weiterhin. "Paris hat die Schwächen der Bayern mit Qualität und Schnelligkeit gekontert. Außer von Neymar und Mbappé habe ich aber nicht viel gesehen", stellte Matthäus klar: "PSG hat mich eigentlich enttäuscht."

Entscheidend sei nun, dass der FC Bayern beim Wiedersehen am Dienstag die richtige Balance finde. "Die Mannschaft geht immer ein hohes Risiko, bei Ballverlusten steht sie aber nicht mehr so kompakt wie in der vorigen Saison, es mangelt an Cleverness und Schnelligkeit", betonte Matthäus.

Ein Teil des Problems sei die Besetzung im defensiven Mittelfeld. "Joshua Kimmich ist eher ein Aufbau- als ein Abräum- Sechser. Die Bayern wollen ihn so haben, er ist bei jedem Angriff dabei", erörterte der Weltmeister von 1990. Am Ende seien "nur die beiden Innenverteidiger von Offensivaufgaben entbunden".

Ohne Neuer hätte der FC Bayern "schon 70 Gegentore bekommen"

Dennoch ist Matthäus vom Spielstil des amtierenden Sextuple-Siegers überzeugt. "Die Frage lautet: Welche DNA will man haben? Der FC Bayern verfügt über eine tolle Offensive und spielt unter Hansi Flick attraktiven Fußball", so der frühere Mittelfeldmann: "Mit ihrer Spielweise sind die Münchner zur erfolgreichsten Mannschaft der Welt geworden, trotz der einen oder anderen Schwäche in der Defensive. Alles kann man nicht haben."

Aktuell gehe das Team "viel Risiko im Aufbauspiel, Fehlpässe werden dadurch zur Gefahr". In diesem Zusammenhang verteilte Matthäus ein Sonderlob an Kapitän Manuel Neuer: "Ohne ihn hätte Bayern schon 70 Gegentore bekommen."