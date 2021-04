"PSG rächt sich an den Henkern von Lissabon"

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Der FC Bayern scheiterte in der Champions League an PSG

Trotz des 1:0-Sieges gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinal-Rückspiel ist der FC Bayern aus der Champions League ausgeschieden. Medial wird vor allem an die geglückte PSG-Revanche für die Finalpleite im letzten Jahr erinnert. Die internationalen Pressestimmen:

Frankreich

L'Équipe: "PSG leidet gegen Bayern - steht jedoch im Halbfinale der Champions League. Trotz mehrerer verpasster Gelegenheiten lieferte Neymar eine sehr gute Leistung gegen die Bayern."

Le Monde: "Glückliche Niederlage für PSG. Neymar und seine Teamkollegen haben die Kontrolle über das Spiel den Bayern überlassen, diesmal jedoch innerhalb akzeptabler und überschaubarer Grenzen."

Le Figaro: "Es ist von unschätzbarem Wert, dass sich PSG an den Henkern von Lissabon gerächt hat. Neymar und Mbappé waren ständiges Gift für die Bayern. Das Duo hat für verdammt kalten Schweiß beim Gegner gesorgt."

France Football: "PSG eliminiert den Titelverteidiger und steht im Halbfinale. Was für eine Spannung! Was für ein Spiel! PSG hatte bis zum Ende Angst."

England

Daily Mail: "Titelverteidiger Bayern München scheidet aus der Champions League aus. Eric Maxim Choupo-Motings Treffer reicht nicht, um das Viertelfinale noch zu drehen. PSG gelingt die Final-Revanche."

Guardian: "PSG behält trotz des Treffers von Choupo-Moting die Nerven und haut den FC Bayern raus."

Independent: "PSG knockt Titelverteidiger Bayern München aus und steht im Halbfinale."

Spanien

Marca: "PSG schlägt den Champion in einer weiteren Ode an den Fußball. PSG und Bayern (0:1) haben ein Fußballdenkmal gesetzt, das im Louvre als eines der besten K.o.-Spiele in der Geschichte der Champions League ruhen sollte."

AS: "PSG sitzt am Bayern-Tisch! Mit Keylor ins Halbfinale: PSG unterliegt 0:1, steht aber zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Halbfinale der Champions League. Neymar hatte eines der besten Spiele seiner Karriere."

Sport: "Die Bayern fallen vor einem unaufhaltsamen Neymar auf die Knie."

Mundo Deportivo: "Neymar zeigt sich - PSG haut die Bayern raus! Die beste Version von Neymar ist an diesem Dienstag gegen Bayern München zurückgekehrt."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Besiegt und dennoch glücklich: PSG unterliegt dem FC Bayern, steht aber im Halbfinale."

Corriere dello Sport: "Bayern München gewinnt, aber das reicht nicht: PSG im Halbfinale."

Eurosport.it: "PSG verliert - steht aber im Halbfinale. Ein 1:0-Sieg reicht Bayern nicht."

Österreich

Kronenzeitung: "Die Bayern sind raus! Sieg gegen PSG reicht nicht. Bayern München hat keine Chance mehr auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Fußball-Champions-League."

Kurier: "Trotz Sieg in Paris: Die Bayern scheitern im CL-Viertelfinale. Der Titelverteidiger muss sich früh aus der Königsklasse verabschieden."

Schweiz

Blick: "Zitterpartie in der Königsklasse: Bayern draußen - PSG zieht ins Halbfinale ein. Die Pariser konzentrieren sich gegen die Bayern auf das, was sie am besten können: aufs Umschalten. Immer wieder bricht Neymar oder Kylian Mbappé auf der Seite durch – und bringt damit die Bayern in Bedrängnis."

Deutschland

Bild: "Bayern raus! Wie bitter! Sieg in Paris reicht nicht fürs Halbfinale. Paris liefert mit Neymar, Mbappé und di Maria Zauber-Fußball mit Übersteigern, Hacken-Tricks und Tempo-Dribblings, trifft aber die Hütte nicht."

Süddeutsche Zeitung: "Aus für den FC Bayern! Ein Tor zu wenig für Halbfinale. Der FC Bayern gewinnt zwar das Rückspiel in Paris - kommt aber nur wie durch ein Wunder ohne Gegentor aus und am Ende landen alle eigenen Versuche zum 2:0 in den Armen von Torhüter Keylor Navas."

RTL: "PSG "rächt" sich am FC Bayern. Aus der Traum von der Titelverteidigung: 233 Tage nach dem Triumph von Lissabon ist Triple-Sieger Bayern München unsanft aufgeschlagen."

kicker: "Traum von der Titelverteidigung platzt! Ein Tor zu wenig in Paris: FC Bayern verpasst Halbfinale. Nach dem 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG gelang in Paris zwar ein 1:0-Sieg, doch letztendlich fehlte ein Tor. Damit ist der Traum von der Titelverteidigung geplatzt.

ntv: "Surreales CL-Drama für den FC Bayern. Der FC Bayern taumelt, siegt und scheitert. Im Hinspiel ist der FC Bayern die bessere Mannschaft und verliert. Im Rückspiel ist Paris St. Germain stärker, führt den Titelverteidiger szenenweise vor. Trotzdem gewinnen die Münchner. Das reicht aber nicht, um das Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale noch abzuwenden.

FAZ: "Titelverteidiger FC Bayern scheidet aus Champions League aus. Alles versucht, ein Treffer hat gefehlt. Die Bayern scheiden trotz eines 1:0-Erfolgs bei Paris St.-Germain aus der Champions League aus. Die Titelverteidigung ist damit verpasst."

Spiegel: "Neymar trifft nur Latte und Pfosten, Bayern scheitert dennoch an Paris. Nach dem 2:3 im Hinspiel brauchten die Bayern in Paris einen Sieg mit zwei Toren. Obwohl Paris die größeren Chancen hatte, gingen die Bayern auch in Führung. Zu mehr reichte es aber nicht."