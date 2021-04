Eberl bestätigt Rekord-Ablösesumme für Hütter

dpa

Adi Hütter (l.) wird neue Trainer bei Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat die Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro für den neuen Trainer Adi Hütter bestätigt.

"Alles korrekt", sagte Eberl am Rande des Spiels gegen Hütters jetzigen Klub Eintracht Frankfurt dem TV-Sender "Sky" mit Blick auf die genannte Summe und den Vertrag bis 2024 ohne Ausstiegsklausel. Nie zuvor wurde in der Bundesliga für einen Trainer eine so hohe Ablösezahlung getätigt.

Bereits nach der Entscheidung von Marco Rose, die Borussia im Sommer zu verlassen, hatte Eberl sein Interesse beim Berater von Hütter hinterlegt. "Damals war das kein Thema. Er wollte sich auf Frankfurt konzentrieren. Hartnäckigkeit ist ein Stück weit meine Qualität. Es gab in der Länderspiel-Pause ein Treffen, eine Möglichkeit. Wir haben uns intensiv ausgetauscht und gegenseitige Wertschätzung und Interesse gespürt. Anfang der Woche wurden Fakten geschaffen", erklärte Eberl den Ablauf der Verpflichtung.

Ob alle Stammspieler wie im letzten Jahr bei der Borussia bleiben, ließ Eberl offen. "Wir wissen nicht, wie der Transfermarkt sein wird. Ich denke, dass alles sehr spät sein wird. Wie gehen die Saisons zu Ende? Wie gehen sie überhaupt zu Ende? Was passiert bei der EM?", sagte Eberl. Nationalspieler Matthias Ginter und Dennis Zakaria, deren Verträge 2022 auslaufen, sollen in der Sommerpause verlängern oder dem Klub eine Ablösesumme einbringen. "Das ist schon die Intention, die wir haben. Wir wollen die Verträge nicht auslaufen lassen. Beide Spieler haben uns Geld gekostet. Beide haben eine großartige Entwicklung genommen und uns geholfen haben."

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter wiederum möchte über die Beweggründe für seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach im Sommer noch nicht sprechen. "Es gibt Gründe, es gibt Argumente 'Warum und Wieso'. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Es wird der Zeitpunkt kommen, mich dazu äußern. Jetzt sind wir auf das Spiel fokussiert", sagte Hütter vor dem brisanten Spiel bei seinem zukünftigen Klub Gladbach dem TV-Sender "Sky".