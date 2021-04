DFL bleibt hart! Hertha droht Hammer-Progamm

Bernd König via www.imago-images.de

Hertha BSC hat noch drei Nachholspiele vor der Brust

Noch ist nicht klar, wann die Hertha aus Berlin die drei verlegten Bundesligaspiele gegen den FSV Mainz, den SC Freiburg und den FC Schalke nachholen soll. Doch schon im Laufe des Donnerstags könnte die DFL das Spielplan-Rätsel lösen.

Wie die "Bild" erfahren haben will, werden die Termine für die Berliner Nachholspiele noch am heutigen Donnerstag bekanntgegeben. Auf besondere Rücksicht der Liga haben die Herthaner offenbar vergebens gehofft.

Dem Bericht zufolge verfolgt die DFL weiterhin den Plan, alle Spiele am vorletzten und letzten Spieltag zeitgleich auszutragen. So soll eine mögliche Wettbewerbsverzerrung verhindert werden.

Den Berlinern, die ihre Quarantäne erst am 1. Mai verlassen und frühestens am 3. Mai gegen den FSV Mainz wieder spielen können, droht somit im Endspurt ein echtes Hammer-Programm. Sollte es so kommen wie von "Bild" vermutet, muss die Alte Dame zwischen dem 3. und 15. Mai insgesamt vier Spiele absolvieren.

Hertha hoffte auf Entgegenkommen der DFL

Zunächst stünde die Partie gegen Mainz an, anschließend käme es zum regulär geplanten Duell mit Arminia Bielefeld im Rahmen des 32. Spieltags (07. Mai). In den acht Tagen zwischen dem Spiel gegen den Aufsteiger und der womöglich vorentscheidenden Partie gegen den 1. FC Köln am 33. Spieltag (15. Mai) müssten die Berlin die beiden Spiele gegen Freiburg und Schalke absolvieren.

Angeblich haben die Berliner bis zuletzt auf Kompromisse seitens der DFL gehofft, doch die Liga spielt da offenbar nicht mit und will kein Hertha-Spiel auf einen Zeitpunkt nach dem 34. Spieltag legen.

"Uns ist klar, das wird ein hartes Programm", sagte Sportchef Arne Friedrich bereits vor einigen Tagen: "Wir werden 14 Tage in der Quarantäne sein. Wir versuchen, das Bestmögliche aus dieser Situation zu machen." Eine mögliche Klage im Falle des Abstiegs sei derzeit kein Thema: "Darüber haben wir noch überhaupt nicht nachgedacht."