Einigung mit RB: Nagelsmann-Wechsel zu Bayern offenbar fix

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick verlässt den FC Bayern und macht Platz für Julian Nagelsmann

Jetzt fehlt nur noch die offizielle Verkündung: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der FC Bayern sowohl mit seinem scheidenden Trainer Hansi Flick als auch mit RB Leipzig, Noch-Arbeitgeber von Wunsch-Nachfolger Julian Nagelsmann, geeinigt. Letzterer soll sogar schon mit seinen künftigen Spielern gesprochen haben.

Am Dienstagvormittag vermeldeten "Sky" und "Bild" unisono, dass alle Details geklärt sind und Nagelsmann in Kürze einen "langfristigen Vertrag" an der Säbener Straße unterschreiben werde. Angeblich beträgt die Laufzeit fünf Jahre.

Mit einer Bestätigung durch die Vereine wird in Kürze gerechnet.

Die Münchner bezahlen für den Shootingstar der deutschen Trainerszene angeblich eine Weltrekord-Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro, abhängig von Prämien. So viel war noch nie für einen Coach bezahlt worden. Der Vertrag von Nagelsmann bei RB hätte noch bis 2023 Gültigkeit gehabt.

Flick hatte die Münchner seinerseits um Auflösung seines bis 2023 laufenden Kontraktes gebeten. Der 56-Jährige gilt beim Deutschen Fußball-Bund als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw, der sein Amt nach der EM aufgibt.

Mit dem FC Bayern hatte Flick seit seiner Amtsübernahme im November 2019 sechs Titel gewonnen. Der erneute Gewinn der deutschen Meisterschaft steht kurz bevor.

Nagelsmann mit Stars des FC Bayern bereits in Kontakt

Zwischen Nagelsmann und einigen künftigen Schützlingen soll es sogar schon Kontakt gegeben haben. Davon gab der ehemalige FCB-Stürmer Sandro Wagner in einem "Bild"-Podcast überzeugt. Der 33 Jahre alte Nagelsmann treffe beim FC Bayern auf eine "neue Generation", darunter zählt Sandro Wagner Spieler wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka. "Er hat eine gute Chance, sie auf seine Seite zu bringen", so der Ex-Stürmer.

In der Vergangenheit hatte sich Julian Nagelsmann immer wieder lobend über den deutschen Rekordmeister geäußert. Aus seinem Traum, eines Tages für den Branchenprimus zu arbeiten, machte der gebürtige Bayer nie einen Hehl. Nun erfüllt sich sein Wunsch offenbar früher als gedacht.