Christoph Metzelder legt Geständnis ab

Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de

Christoph Metzelder in Düsseldorf vor Gericht

Der frühere Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder hat vor dem Düsseldorfer Amtsgericht am Donnerstag den Besitz und die Weitergabe kinderpornografischer Dateien gestanden.

"Ich habe auf frei zugänglichen Internetseiten inkriminierte Bilder besorgt, Screenshots gemacht. Ich habe in Chats Extremfantasien ausgetauscht", sagte der 40-Jährige in seiner Einlassung im Saal E.116.

Die Faszination habe "in der Grenzüberschreitung gelegen", nicht in den Darstellungen schwersten sexuellen Missbrauchs selbst. "Es hat keine Übergriffe gegenüber Kindern und Jugendlichen gegeben, es waren auch keine geplant. Trotz krassester Äußerungen in den Chats", versicherte Metzelder: "Das hat ausschließlich in einer digitalen Parallelwelt stattgefunden."

Mit gebrochener, am Ende tränenerstickter Stimme sprach Metzelder erstmals über seine Schuld. Er habe die Dateien verschickt, "obwohl ich weiß, welches unsägliche Leid gegenüber Kindern hinter jeder Datei steckt. Trotz meines Engagements für Kinder. Ich akzeptiere die Strafe und bitte die Anwesenden stellvertretend für alle Opfer sexueller Gewalt um Entschuldigung. Ich hinterlasse eine Wunde, die niemals verheilen wird. Damit werde ich für den Rest meines Lebens leben müssen."

Die Vorsitzende Richterin Astrid Stammerjohann schloss die Öffentlichkeit anschließend für die Sichtung der Beweise aus. Zuvor hatte sie ein Strafmaß von zehn bis zwölf Monaten auf Bewährung in Aussicht gestellt.