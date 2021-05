Großkreutz: "Finale könnte zum richtigen Zeitpunkt kommen"

imago sportfotodienst

Kevin Großkreutz holte 2011/12 mit dem BVB den DFB-Pokal

Am 13. Mai steigt das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. BVB-Fanliebling Kevin Großkreutz hofft auf den schwarz-gelben Titelgewinn, textet Erling Haaland und Jude Bellingham und gibt eine Einschätzung dazu ab, was nach der Saison mit Edin Terzic passieren könnte.

Kevin Großkreutz ist angesichts der überzeugenden Leistungen, die Borussia Dortmund in den letzten Wochen darbot, überzeugt davon, dass der BVB das DFB-Pokalfinale (13. Mai, 20:45 Uhr im LIVE!-Ticker) gegen RB Leipzig zu seinen Gunsten entscheiden wird.

"Gegen Leipzig sahen wir immer gut aus", erinnerte sich Großkreutz in einer Videoschalte mit den "Ruhr Nachrichten". Mit "wir" meint er natürlich den BVB, seine große Liebe. Mit den Schwarz-Gelben gewann Großkreutz 2011/12 selbst den DFB-Pokal. Damals wurde der FC Bayern mit 5:2 filetiert. "Ich hoffe, dass wir den Titel nach Hause bringen."

BVB mit ordentlich Rückenwind ins DFB-Pokalfinale

Der BVB geht jedenfalls mit ordentlich Rückenwind in das Pokalendspiel. In der Bundesliga gewannen die Westfalen die letzten vier Spiele, im Halbfinale des DFB-Pokal wurde Holstein Kiel mit 5:0 auseinandergenommen.

"Es läuft gerade richtig gut. Die Jungs marschieren, spielen guten Fußball und haben sich wieder gefunden. Das Finale könnte zum richtigen Zeitpunkt kommen", konstatierte Großkreutz, der mit den BVB-Spielern noch immer im regelmäßigen Austausch steht. Sogar mit denen, die während seiner aktiven Zeit nicht an seiner Seite standen.

Den Toptalenten Erling Haaland und Jude Bellingham habe er Nachrichten geschrieben, berichtete Großkreutz, ohne näher auf den Inhalt der Botschaften einzugehen. "Die werden nicht wissen, was das bedeutet", so der 32-Jährige. "Für die ist das auch gut, einen Titel zu holen. Es ist schade, dass sie nicht mitbekommen, wie positiv verrückt die BVB-Fans sind."

Positiv blickt Großkreutz außerdem auf die Möglichkeit, dass sein Ex-Klub in der kommenden Saison wieder in der Champions League antreten wird. Sollte der BVB die verbleibenden drei Spiele für sich entscheiden, so Großkreutz, qualifiziert er sich auch wieder für die Königsklasse. Davon sei er "fest überzeugt".

Bleibt Edin Terzic dem BVB erhalten?

Zur Sprache kam ebenfalls Edin Terzic, der unter dem neuen Trainer Marco Rose wieder ins zweite Glied rücken soll. Großkreutz kann sich vorstellen, dass der BVB-Interimscoach Angebote von anderen Klubs bekommt. "Ich glaube, es war immer sein Ziel, Cheftrainer zu werden", so der frühere Dortmunder Hero.

Tatsächlich soll Terzic allerhand Begehrlichkeiten in der Bundesliga wecken. Medienberichten aus vergangenen Tagen bringen den Mendener mit einem Cheftrainerengagement bei Bayer Leverkusen, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg in Verbindung. Auch Zweitligist Düsseldorf soll Interesse signalisieren.