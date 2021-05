Klinsmann adelt Kimmich: "Sehr, sehr wichtig"

Soeren Stache

Jürgen Klinsmann hat eine enorm hohe Meinung von Joshua Kimmich vom FC Bayern

Jürgen Klinsmann wäre offensichtlich mehr als begeistert davon gewesen, beim FC Bayern München mit Joshua Kimmich zusammenarbeiten zu dürfen. Die Spielweise sowie die Mentalität des Mittelfeldstars des Deutschen Fußball-Meisters imponieren dem Ex-Trainer, wie er jüngst in einem Interview betonte.

Im Gespräch mit "bundesliga.com" lässt es sich Jürgen Klinsmann nicht nehmen, in den höchsten Tönen von Joshua Kimmich zu sprechen. "Ich denke, Joshua Kimmich ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Bayern München und natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft", begann Klinsmann mit seiner persönlichen Würdigung an den Mittelfeldstar des FC Bayern.

Kimmichs Position, die er beim deutschen Rekordmeister einnimmt, sei extrem wichtig, weil sie das Bindeglied zwischen Abwehr und Sturm darstelle. Außerdem leite Kimmich, wie es Klinsmann ausdrückt, "im Mittelfeld die ganze Show".

Der 26-Jährige gibt im Münchner Mittelfeld den Regisseur, agiert dort als Antreiber, Passmaschine und gefällt seinen Bewunderern durch eine enorm hohe Spielintelligenz. Kimmich ist es, der meist an der Seite von Leon Goretzka dem gesamten Team große Sicherheit verleiht.

Klinsmann sieht derweil die Spielmacherrolle nicht mehr in den Händen des "Zehners", sondern vielmehr als Hauptaufgabengebiet des "Sechsers". Der frühere Cheftrainer des FC Bayern in der Saison 2008/09 vergleicht die Rollenveränderung des Spiels mit der eines Quarterbacks im American Football.

Joshua Kimmich, Quarterback des FC Bayern

"Jetzt ist die Rolle der Nummer 6, die Joshua bei Bayern München und in der Nationalmannschaft spielt, so etwas wie die Rolle des Quarterbacks im American Football geworden", erkennt Klinsmann Parallelen, um dann den Bogen wieder auf Kimmich zu spannen: "Joshua spielt das in Perfektion. Er ist nicht nur angriffslustig, wenn es darum geht, den Ball zurückzuerobern, er weiß auch sofort, was er mit dem Ball machen muss und zu wem er den Kontakt herstellen muss."

Für Klinsmann sei das, was Kimmich auf dem Rasen macht, schlicht "bewundernswert". Wie wichtig der 52-fache deutsche Nationalspieler für den FC Bayern ist, zeigt ein simples Zahlenspiel: Als er im November/Dezember wegen einer Knieverletzung spielunfähig war, holten die Bayern lediglich zwölf von 18 möglichen Punkten, was einem Schnitt von 2,0 Punkten pro Spiel anstelle der 2,6 mit Kimmich entsprach.