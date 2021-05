Tor-Rekord in Gefahr? Lewandowski-Schock im Training

EIBNER/Marcel Engelbrecht via www.imago-images.de

Robert Lewandowski musste das Training des FC Bayern abbrechen

Robert Lewandowski braucht in dieser Saison noch einen Treffer, um die 40-Tore-Marke und damit den "ewigen" Rekord von Gerd Müller zu egalisieren. Doch nun könnte der Stürmer-Star des FC Bayern ausfallen.

Nach lediglich 40 Minuten war die Trainingseinheit für Robert Lewandowski des FC Bayern am Donnerstagvormittag beendet, wie "Bild" berichtet. Der 32-Jährige verletzte sich ohne Fremdeinwirkung und musste das Training abbrechen, heißt es in der Meldung.

Begleitet von Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne und Physiotherapeut Gianni Bianchi habe sich der polnische Nationalspieler in Richtung Hotel zurückgezogen.

Für die noch ausstehenden zwei Bundesliga-Spieltage befindet sich der komplette Kader im Quarantäne-Trainingslager am Chiemsee.

Von Vereinsseite gab es zunächst kein Statement zu einem möglichen Lewandowski-Ausfall.

FC Bayern: Robert Lewandowski feierte perfektes Comeback

Lewandowski hatte erst Ende März einen Rückschlag erlitten. Nach einer Bänderdehnung im rechten Knie fiel der Stürmer drei Wochen aus und verpasste insgesamt sechs Pflichtspiele.

Nach seiner Genesung meldete sich Lewandowski allerdings eindrucksvoll zurück. Zunächst traf er bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz 05, als er sein Comeback feierte. Dann legte er drei Treffer beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach nach und hielt somit die Chance aufrecht, die Marke von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 zu knacken.

Für seine bislang 39 Tore in der laufenden Liga-Spielzeit benötigte der Weltfußballer lediglich 27 Spiele. Zudem kommt Lewandowski auf zehn Vorlagen im deutschen Oberhaus. Gerd Müllers Ehefrau Uschi hatte jüngst gegenüber "Sport Bild" erklärt, sie sei "fest davon überzeugt, dass es Lewandowski schafft", den Rekord zumindest einzustellen.

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) steht für den FC Bayern, der seit vergangenem Spieltag erneut als Deutscher Meister feststeht, das Auswärtsspiel beim SC Freiburg an. Am letzten Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Augsburg in München. Ob die Partien mit oder ohne Robert Lewandowski stattfinden, muss sich nun zeigen.