Kein Job im Sommer: Favre lehnt alle Angebote ab

Lucien Favre genießt seit dem Aus beim BVB seine Freizeit

Ex-BVB-Trainer Lucien Favre ist auch rund acht Monate nach seiner Entlassung in Dortmund ohne Job. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern, wie der Schweizer nun selbst verriet. Dabei lag ihm zuletzt wohl mehr als nur eine attraktive Offerte vor.

In den vergangenen Wochen wurde Lucien Favre immer wieder bei größeren und kleineren Klubs als neuer Trainer gehandelt. Angefangen bei Bayer Leverkusen über Crystal Palace und Girondins Bordeaux bis hin zur Schweizer Nationalmannschaft kursierte sein Name in Verbindung mit einem offenen Trainerposten.

Im Gespräch mit der Schweizer Nachrichtenagentur "Keystone-SDA" stellte der 63-Jährige nun aber unmissverständlich klar: "Ich werde in diesem Sommer keine Mannschaft übernehmen. Das habe ich schon mehrfach betont, und das bleibt so." Er genieße seine Auszeit und werde "zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Business zurückkehren".

Vom BVB zu Nati? Favre lehnt ab

Zuletzt wurde Favre, der vom BVB im Dezember 2020 freigestellt wurde, mit einem Posten beim Schweizer Fußballverband in Verbindung gebracht. Dort sollte er die Nachfolge von Nati-Coach Vladimir Petkovic antreten.

Der Erfolgstrainer, der die Eidgenossen bei der EM bis ins Viertelfinale führte, hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon um eine Vertragsauflösung gebeten und steht vor einem Wechsel zu Girondins Bordeaux - einem Klub, bei dem Favre noch vor wenigen Tagen von "L'Équipe" ins Spiel gebracht wurde.

Englische Medien berichteten derweil schon vor einiger Zeit, dass Favre eine Auszeit plane. Dies habe der Fußballlehrer den Verantwortlichen von Crystal Palace in gemeinsamen Gesprächen verraten, schrieb unter anderem die "Daily Mail".

Längere Auszeiten sind für Favre übrigens nichts Neues. Schon nach seinem Aus bei Hertha BSC im Herbst 2009 legte er eine Pause von rund eineinhalb Jahren ein, bevor er nach Gladbach wechselte. Auf seine Entlassung bei den Fohlen folgte eine knapp einjährige Auszeit.