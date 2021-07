Medien: Eintracht Frankfurt buhlte um U21-Europameister

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt bemühte sich wohl um Shinta Appelkamp

Shinta Appelkamp zählt bei Fortuna Düsseldorf mittlerweile zum Stammpersonal. Der 20-Jährige hat sich aufgrund seiner starken Entwicklung offenbar auch in der Bundesliga einen Namen gemacht. Besonders Eintracht Frankfurt soll es auf den offensiven Mittelfeldspieler abgesehen haben.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, bemühten sich die Hessen in den vergangenen Wochen intensiv um Appelkamp. Angeblich nahm die Eintracht sogar Kontakt zur Berateragentur des Düsseldorfers auf. Appelkamp lehnte die Offerte jedoch ab und entschied sich letztlich für eine Vertragsverlängerung bei den Rheinländern.

"Fortuna ist Familie und für mich ein Stück Heimat. Einen Vertrag bis 2026 angeboten zu bekommen, ist ein starkes Zeichen. Dieses Vertrauen möchte ich zurückzahlen", begründete Appelkamp seine Entscheidung pro Düsseldorf.

Zum Auftakt der 2. Bundesliga stand der in Tokio geborene Rechtsfuß gleich im Fokus und bereitete beim 2:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen den SV Sandhausen einen Treffer vor. In den anstehenden Monaten möchte Appelkamp in Düsseldorf vorangehen.

Appelkamp bei der U21-EM ohne Einsatz

"Ich bin mit meinen 20 Jahren noch relativ jung, aber schon in diesem Alter kann man Verantwortung übernehmen. Das ist eines meiner Ziele für die neue Saison", erklärte Appelkamp gegenüber der "Rheinischen Post".

2015 kam der Youngster mit seiner Familie aus Japan nach Deutschland und wechselte damals in die U16-Mannschaft der Fortuna.

In der vergangenen Saison schaffte Appelkamp schließlich seinen Durchbruch bei den Profis und spielte sich bis in die deutsche U21-Nationalmannschaft, mit der der Düsseldorfer im Sommer Europameister wurde.

Zwar blieb Appelkamp auf dem Weg zum EM-Titel ohne Einsatz, in den kommenden Monaten dürfte der Fortuna-Profi aber wie im Verein eine größere Rolle übernehmen.