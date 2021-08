Medien: Hummels' Comeback "wackelt bedenklich"

Revierfoto via www.imago-images.de

Wie lange fehlt Mats Hummels dem BVB noch?

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Abwehr-Leitwolf Mats Hummels wird dem BVB wohl noch etwas länger fehlen. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

Dass der 32-Jährige, der zuletzt mit Problemen an der Patellasehne im Knie pausieren musste, in der 1. Runde des DFB-Pokal gegen den SV Wehen Wiesbaden im Kader des BVB stehen wird, sei ausgeschlossen, berichtet die "Bild". Ein Mitwirken am 1. Spieltag der neuen Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt sei ebenfalls unwahrscheinlich. Hummels Teilnahme "wackelt bedenklich", so die Zeitung.

Begründet wird die Behauptung mit dem Umstand, dass Hummels weiterhin noch nicht mit dem Team trainiert hat. Im Trainingslager im Schweizer Kurort Bad Ragaz absolvierte der deutsche Nationalspieler lediglich individuelle Einheiten.

Ohnehin stehe noch nicht fest, wann der Verteidiger wieder in vollem Umfang an den Übungseinheiten partizipieren könne, so der Bericht.

Seltsam ist allerdings, dass BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst verkündete: "Mats wird deutlich schneller auf dem Platz stehen, als das zuletzt spekuliert worden ist – da lege ich mal fest." Das Dortmunder Urgestein liegt mit dieser Aussage schlicht "falsch", ist sich "Bild" sicher.

BVB-Coach Rose hat durchaus noch Optionen

Brisant ist die Verletzung für den BVB vor allem, da die Innenverteidigung der Dortmunder aktuell ohnehin nicht üppig besetzt ist. Mit Manuel Akanji steht nur ein gelernter Spieler für die Abwehrmitte zur Verfügung, Dan-Axel Zagadou, Soumaila Coulibaly und Nnmadi Collins fehlen hingegen mit Blessuren.

BVB-Coach Marco Rose hat allerdings noch weitere Optionen in der Hinterhand. Die gelernten Mittelfeldspieler Emre Can, Thomas Delaney und Axel Witsel könnten allesamt neben Akanji aushelfen. Dass das Trio die Qualität eines Mats Hummels beständig auf den Rasen bringt, ist allerdings zu bezweifeln.