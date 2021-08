Bayern-Star Davies macht nach Verletzung Fortschritte

via www.imago-images.de

Alphonso Davies steht dem FC Bayern wohl bald wieder zur Verfügung

Der FC Bayern kann aller Voraussicht nach schon bald wieder auf Alphonso Davies zurückgreifen. Der Linksverteidiger absolvierte am Dienstag erstmals wieder ein Lauftraining an der Säbener Straße. Somit rückt das Comeback des 20-Jährigen näher.

Davies hatte sich vor rund vier Wochen bei der Vorbereitung der kanadischen Nationalmannschaft auf den Gold Cup verletzt und musste aufgrund eines Außenbandrisses im linken Sprunggelenk seitdem pausieren.

Daraufhin absolvierte Davies seine Reha in München. Nun ist der Youngster wieder in das Lauftraining eingestiegen. Am Dienstag drehte der Außenverteidiger gemeinsam mit Bayern-Talent Taylor Booth einige Runden um den Trainingsplatz.

Für Davies war die Sprunggelenksverletzung nicht die erste schwere Blessur seiner noch jungen Karriere: Im März 2019 setzte ihm eine Innenbanddehnung im Knie außer Gefecht, im Oktober 2020 erlitt Davies einen Bänderriss im Sprunggelenk. Doch nun arbeitet der Kanadier an seiner Rückkehr.

FC Bayern mit mehreren verletzten Spielern

Somit steht dem FC Bayern auf der linken Abwehrseite bald wieder eine Alternative mehr zur Verfügung. Da auch Lucas Hernández derzeit mit einem Meniskuseinriss ausfällt, musste Trainer Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf Neuzugang Omar Richards und Nachwuchshoffnung Josip Stanisic zurückgreifen.

Ob Davies bis zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (13. August) wieder einsatzbereit ist, ist aber noch fraglich.

Neben Davies und Hernández muss der FC Bayern aktuell noch auf Marc Roca (Außenbandriss im Sprunggelenk), Corentin Tolisso (Corona-Infektion), Christian Früchtl (Schlüsselbeinbruch) und Kingsley Coman (Rippenprellung) verzichten.

Entwarnung gibt es derweil bei Leon Goretzka. Nachdem der Nationalspieler am Montag einen Schlag auf das Knie abbekommen hatte, nahm der zentrale Mittelfeldspieler am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teil.