Rose kündigt Überraschungen in der Startelf an

BVB-Trainer Marco Rose könnte am Samstag für einige Überraschungen sorgen

Zu der ohnehin bereits langen Liste an Verletzten gesellten sich diese Woche auch noch die an Corona erkrankten Julian Brandt und Thomas Meunier hinzu. BVB-Trainer Marco Rose stellt daher in Aussicht, dass einige junge Wilde im DFB-Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden ihr Profidebüt feiern könnten.

Borussia Dortmund startet am Samstagabend (20:45 Uhr) mit dem DFB-Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden in die neue Pflichtspielsaison. Während des Trainingslagers in Bad Ragaz hatten aufgrund von Verletzungen und EM-Sonderurlauben einige junge Spieler die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen – und diese offensichtlich genutzt.

Jeder Spieler könne sich zeigen, sagte Rose während der Spieltagspressekonferenz. Er sei unvoreingenommen in sein BVB-Engagement gestartet. "Wir haben sehr hervorragende Trainer in unserem Unterbau in der U23 und der U19, die ihre Jungs sehr gut vorbereitet haben. Das Niveau der Spieler ist sehr, sehr gut." Und genau von diesen jungen, sich aufdrängenden Spielern, könnten einige am Samstag ein Mandat in der Startelf erhalten.

BVB-Neuzugang Malen eine Option?

Göktan Gürpüz, Marco Pasalic oder Tobias Raschl "wären so Kandidaten", ließ der BVB-Trainer Raum für Spekulationen. Wer neben Manuel Akanji in der Zentrale verteidigen wird, ist derweil offen. Mats Hummels steht aufgrund seiner Probleme mit der Patellasehne nicht zur Verfügung, in Bad Ragaz machten es Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos aus der zweiten Mannschaft teilweise sehr ordentlich.

Unterdessen wird auch Donyell Malen sehr wahrscheinlich die Auswärtstour nach Wiesbaden mit antreten. Man könne davon ausgehen, dass der Neuzugang am Samstag dabei sei, erklärte Rose. Nachholbedarf habe Malen etwa noch, was die Fitness anbelangt. "Aber wir haben schon gesehen, was er für ein hervorragender Fußballer ist. Man darf davon ausgehen, dass er für Samstag eine Option ist."

Dass der BVB als amtierender DFB-Pokalsieger natürlich als absoluter Favorit den Rasen betritt, ist auch Rose bewusst. Dieser Titel sollte Lust auf mehr machen, fand Rose, der aber auch weiß, dass jene Vorgeschichte obsolet ist, "wenn du nicht die Gier, den Willen, die Bereitschaft mitnimmst, es wieder schaffen zu wollen". Es gebe aber auch eine Menge anderer Mannschaften, die jenes Gefühl für sich beanspruchen. "Es geht von Null los."