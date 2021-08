Sandhausen holt österreichischen Mittelfeldspieler

GEPA pictures/ David Bitzan via www.imago-images.d

Marcel Ritzmaier wechselt zum SV Sandhausen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich mit dem österreichischen Mittelfeldspieler Marcel Ritzmaier vom englischen Zweitligisten FC Barnsley verstärkt.

"Ich freue mich, hier zu sein. Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe, für einen Traditionsverein wie den SV Sandhausen in der 2. Liga in Deutschland zu spielen. Wir haben einiges vor", sagte Ritzmaier bei seiner Vorstellung.

In 87 Einsätzen in der niederländischen Ehrendivision, 72 Partien in der österreichischen Bundesliga und 18 Spielen in der englischen Championship hat Ritzmaier viel Erfahrung sammeln können. Den Großteil seiner Karriere als Profi hat er in den Niederlanden verbracht.

Dort wurde er in der U19 des Topklubs PSV Eindhoven ausgebildet, für den er auch insgesamt 27 Pflichtspiele bestritt, darunter zehn Partien in der Europa League.