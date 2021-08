David Alaba nach Real-Debüt frenetisch gefeiert

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber via www.imago-ima

David Alaba wechselte im Sommer vom FC Bayern zu Real Madrid

Der österreichische Nationalspieler David Alaba hat schon in seinem ersten Spiel für Real Madrid einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Von den spanischen Medien wurde der ehemalige Star des FC Bayern nach dem 0:0 der Königlichen im Testspiel gegen den AC Mailand gar zum Mann des Spiels gewählt.

Zwar durfte David Alaba im Testspiel von Real Madrid gegen den AC Milan (0:0) nur 45 Minuten ran, doch diese eine Halbzeit reichte dem Abwehrspieler, um Fans und Medien endgültig von sich zu überzeugen.

Mit der großen Bürde der Nummer 4 auf dem Rücken, die über ein Jahrzehnt lang von Sergio Ramos getragen wurde, fügte sich Alaba nicht nur nahtlos in das Spiel der Madrilenen ein, sondern drückte ihm auch noch seinen Stempel auf.

Als "Hauptdarsteller des Spiels" bezeichnete die "AS" den Abwehrspieler, der in der 30. Minute sogar die Chance hatte, sein erstes Tor für seinen neuen Verein zu erzielen. "Alaba ist gekommen, um den Platz in der Zentrale einzunehmen, aber er strebt nach mehr", schwärmte das Blatt nach dem Auftritt des Ex-Münchners.

"Die Nummer 4 ist nicht zu groß für ihn"

Und auch die "Marca" schlug große Töne an und urteilte: "Die Nummer 4 ist nicht zu groß für ihn." Das Blatt attestierte Alaba ein "großartiges Spiel" und lobte die Königlichen für dessen Verpflichtung. "Er hat das Gefühl hinterlassen, dass von ihm nichts Schlechtes kommen wird", so das Fazit der Zeitung, die beim Österreicher "keine Fehler" sah.

Alaba selbst gab sich nach seinem Debüt bescheiden und stellte vor allem seine Mannschaftskollegen in den Vordergrund. "Das Geheimnis meiner Anpassung ist das Team. Sie alle haben mich großartig willkommen geheißen. Ich habe mich im Spiel sehr wohl gefühlt und bin sehr glücklich mit diesem Start", sagte der Österreicher.

Seinen Start bei den Königlichen vergolden kann Alaba schon in wenigen Tagen. Am Samstag beginnt die neue LaLiga-Saison. Spätestens nach dem Abgang von Lionel Messi vom FC Barcelona wird von Real der Meister-Titel nicht nur erwartet, sondern auch verlangt. Dass Alaba ein wichtiger Bestandteil der Titelmission sein kann, hat er gegen Milan zumindest schon mal angedeutet.