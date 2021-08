Pherai beim BVB dauerhaft aussortiert?

Revierfoto via www.imago-images.de

Immanuel Pherai hat wohl keine Zukunft beim BVB

Schon in der vergangenen Saison war Immanuel Pherai von Borussia Dortmund an PEC Zwolle verliehen. Auch nach seiner Rückkehr hat der Youngster wohl keine Chance beim BVB - zumindest nicht bei den Profis.

Laut den "Ruhr Nachrichten" planen die Dortmunder Pherai fest bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga ein. Die Aussichten auf Einsätze in der Bundesliga seien dagegen "eher gering".

Zwar stehe der 20-Jährige gerade bei personellen Engpässen auf dem Zettel von Trainer Marco Rose und Co., dennoch sei man von den Fähigkeiten Pherais, dessen Vertrag beim BVB nur noch bis 2022 datiert ist, nicht vollends überzeugt.

In der 3. Liga stand Pherai in den ersten beiden Spielen in der Startelf und hinterließ dabei mit einem Tor und einer Vorlage einen bleibenden Eindruck, auch bei U23-Teammanager Ingo Preuß: "Er ist ein junger Spieler, der in die Niederlanden weitere Erfahrungen gesammelt hat. Er hat ein ordentliches Spiel in Zwickau gemacht und auch ein Tor geschossen. Darauf lässt sich aufbauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Der in Amsterdam geborene Niederländer wechselte im Sommer 2017 vom Nachwuchs von AZ Alkmaar zur BVB-Jugend und mauserte sich dort zum Leistungsträger. Für die Nachwuchs-Teams der Borussen absolvierte er über 70 Einsätze, erzielte 20 Tore und bereitete zahlreiche Treffer vor.

BVB mit Zwolle-Leihe wohl nicht zufrieden

Im vergangenen Jahr sammelte er Spielpraxis beim niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. 28 Einsätze, zwei Treffer und drei Vorlagen standen für den offensiven Mittelfeldspieler zu Buche. Laut "Ruhr Nachrichten" für die hohen Ansprüche des BVB zu wenig. Demnach sei man beim Revierklub mit der Leihe nicht zufrieden.

Zuletzt hatte das Blatt noch berichtet, dass Pherai in den Planungen von Rose keinerlei Rolle spielt und er nach Möglichkeit noch verkauft werden soll.