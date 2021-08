Medien: "Kein Markt" für Streichkandidaten des FC Bayern

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Bouna Sarr und Corentin Tolisso (r.) dürfen den FC Bayern angeblich verlassen

In der Breite hätten gleich fünf Konkurrenten aus der Fußball-Bundesliga (BVB, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen) einen besseren Kader als der FC Bayern, urteilte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus unlängst im Gespräch mit der "Sport Bild". In München scheint man diese Meinung zumindest bedingt zu teilen: Angeblich sollen gleich drei Akteure aus der zweiten Reihe noch veräußert werden.

Sollte es Interessenten geben, die "eine erträgliche Ablösesumme" in den Ring werfen, dürften die drei Franzosen Corentin Tolisso, Bouna Sarr und Michael Cuisance den FC Bayern verlassen. Das will der "kicker" erfahren haben.

Vor allem bei Sarr und Cuisance sei die Erkenntnis gereift: "Beide sind nicht gut genug, um die Qualitätsansprüche des FC Bayern zu erfüllen", so das Fachmagazin.

Klubs, die bezüglich der vermeintlichen Bayern-Streichkandidaten zu einer anderen Einschätzung kommen, stehen dem Bericht zufolge allerdings nicht Schlange - im Gegenteil: Für Tolisso, Sarr und Cuisance gebe es derzeit schlicht "keinen Markt", so der "kicker".

Tolisso fand beim FC Bayern nie sein Glück

Eine Aussage, die zumindest mit Blick auf Tolisso aufhorchen lässt. Der einstige Rekordzugang der Münchner (41,5 Millionen Euro), der an der Säbener Straße auch verletzungsbedingt - Tolisso verpasste beinahe 80 Pflichtspiele seit 2017 - nie wirklich sein Glück fand, wurde in den letzten Monaten von verschiedenen Medien bei zahlreichen Top-Klubs gehandelt. Erst am Mittwoch brachte die renommierte "L'Équipe" den 27-jährigen Mittelfeldspieler bei Juventus Turin, Manchester United, Arsenal und West Ham United ins Gespräch. Das Quartett finde Gefallen am Profil Tolissos, wird berichtet.

Warum für den Weltmeister von 2018 gar kein Markt bestehen soll, darf tatsächlich hinterfragt werden. Zumal Tolissos Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt im kommenden Sommer endet, der FC Bayern angeblich bereit sein soll, den französischen EM-Teilnehmer für etwa zehn Millionen Euro abzugeben.

Ist Tolisso fit und spielt, stimmen zudem seine Werte: In 57 Bundesliga-Spielen (davon 25 nur als Joker) kommt der Rechtsfuß immerhin auf beachtliche neun Tore und sechs Vorlagen. In 33 Partien in der Champions League (davon zehn als Joker) stehen neun Treffer und sieben Assists zu Buche.