Salihamidzic äußert sich zu Tolisso-Gerüchten

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Corentin Tolisso soll beim FC Bayern noch eine Rolle spielen

Am Donnerstag berichtete der "kicker", dass Corentin Tolisso den FC Bayern in diesem Sommer noch verlassen darf und stimmte damit in den Tenor ein, den die Medien seit Monaten verbreiten. In München sieht man die Sache allerdings etwas anders.

"Tolisso ist immer noch Teil der Nagelsmann-Pläne", entgegnete Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic den kursierenden Gerüchten im Interview mit der "tz".

Ausweichend reagierte der Bosnier hingegen auf die Spekulationen, Marcel Sabitzer könne von RB Leipzig an die Säbener Straße wechseln. "Sie müssen verstehen, dass Verhandlungen vertraulich ablaufen. Das ist eine Sache des Respekts", wird Salihamidzic zitiert.

Zuletzt hieß es, dass die Zukunft von Tolisso und Sabitzer eng miteinander verbunden ist. Der "kicker" mutmaßte sogar, dass ein Transfer von Sabitzer in diesem Sommer ohne einen Verkauf mit entsprechendem Gegenwert, beispielsweise in Person von Corentin Tolisso, "ausgeschlossen" sei.

Sabitzer zum FC Bayern? Kein Dementi von Nagelsmann

Dass man an der Säbener Straße allerdings zumindest aktiv über den Namen Sabitzer nachdenkt, zeichnet sich immer deutlicher ab. Leipzig-Coach Jesse Marsch gab bereits zu, dass ein Abschied des österreichischen Nationalspielers "durchaus möglich" sei. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dementierte die Gerüchte zudem ausdrücklich nicht. "Er ist ein sehr guter Spieler, den ich gut kenne", erklärte der 34-Jährige angesprochen auf seinen Ex-Schützling.

Bezüglich Tolisso schoss am Freitag allerdings noch ein weiteres Szenario ins Kraut: Der FC Bayern könnte Tolisso zum FC Arsenal ziehen lassen und im Gegenzug Außenverteidiger Hector Bellerin in die bayerische Landeshauptstadt locken. Das berichten italienische Medien.

Nach der Verletzung von Benjamin Pavard besteht bei den Bayern zumindest Handlungsbedarf auf der Außenverteidigerposition.