BVB-Youngster schnürt Fünferpack bei Kantersieg

Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.d

Bradley Fink (l.) traf fünfmal für die U19 des BVB

Mit einem 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt starteten die Profis von Borussia Dortmund am Samstagabend überzeugend in die Bundesliga-Saison 2021/22, am Sonntag zeigten sich die Talente des BVB allerdings noch einmal deutlich torhungriger.

Im zweiten Gruppenspiel des NRW-Ligapokals der A-Junioren fegte der BVB Alemannia Aachen mit 8:0 vom Feld. Das Ergebnis hätte allerdings sogar noch höher ausfallen können.

Nach zwölf Minuten eröffnete der Niederländer Julian Rijkhoff, der bereits im ersten Spiel des Wettbewerbs gegen Peußen Münster (4:1) den Führungstreffer erzielte, den Torreigen. In der Folge vergaben Samiel Bamba und Isaak Nwachkwu gute Möglichkeiten der Borussen, ehe Bradley Fink in der 39. Minuten erst auf 2:0 und wenig später (44.) auf 3:0 stellte. Dem Treffer zum Pausenstand ging ein Handspiel von Aachens Vleron Statovci voraus. Der 18-jährige Albaner klärte auf der Linie, sah dafür die Rote Karte und Fink verwandelte den fälligen Elfmeter.

BVB-Youngster Bradley Fink schnürt Fünferpack

In Überzahl fackelten die BVB-Youngster nach dem Wiederanpfiff nicht lange. Fink traf nach Vorlage von Bamba in der 46. zum 4:0 und in der 51., erneut nach Assist von Bamba zum 5:0.

Apropos Bamba: Der deutsche U17-Nationalspieler war glänzend aufgelegt, hatte selbst aber einfach kein Glück. In der 64. Minute verhinderte der Pfosten, dass der Rechtsfuß jubeln konnte, Dennis Lütke-Frie konnte den Abpraller aber dennoch zum 6:0 einschweißen.

Abu-Bekir El-Zein in der 73. und erneut Fink mit seinem fünften Treffer in der 79. Minuten sorgten letztlich für den Kantersieg des BVB, der die Gruppe 3 damit nach zwei Spielen und 12:1 Toren anführt. Am letzten Spieltag kommt es gegen Bayer Leverkusen (6 Punkte/11:2 Tore) zum Endspiel um den Einzug ins Halbfinale des Ligapokals. Nur die Gruppensieger erreichen die Vorschlussrunde des Wettbewerbs.