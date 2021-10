Hoeneß poltert: Prozess gegen Hernández "völlig gaga"

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Ehemaliger Präsident des FC Bayern: Uli Hoeneß

Der mögliche Haftantritt von Lucas Hernández am Donnerstag schlägt weiter hohe Wellen. Aus Reihen des FC Bayern erhält der Franzose Rückendeckung, wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß nun verdeutlichte.

Vor der Premiere der Doku-Serie "FC Bayern - Behind The Legend", die vom 2. November an bei Prime Video zu sehen ist, äußerte sich der 69-Jährige am Montagabend kritisch zum Prozess gegen den Münchner Abwehrspieler.

"Das ist alles lächerlich, völlig gaga. Der ist mit seiner Frau verheiratet und soll jetzt ins Gefängnis für eine Geschichte, die vor Jahren passiert ist", polterte Hoeneß, der noch einmal betonte: "Die sind gaga."

Die Strafe war bereits 2019 verhängt worden, weil Hernández die 2017 nach einem handgreiflichen Krach mit seiner späteren Frau verhängte Kontaktsperre missachtet hatte.

Vergangenen Montag war der 25-Jährige beim Strafgericht Nummer 32 in Madrid schließlich offiziell darüber informiert worden, dass er spätestens zehn Tage später die sechsmonatige Haft antreten müsse.

FC Bayern: Lucas Hernández rennt die Zeit davon

Unterdessen hat die spanische Justiz noch immer keinen Termin für die Entscheidung über Hernández' Berufung genannt. Man habe mit den Richtern der zuständigen Audiencia Provincial de Madrid, einer Art Landgericht, gesprochen, sagte ein Sprecher der Gerichtsverwaltung am vergangenen Freitag der "Deutschen Presse-Agentur".

Angaben zu einem möglichen Termin werde es jedoch frühestens ab Dienstag geben. Wenn das Gericht nicht rechtzeitig über die Berufung entscheidet, müsste der Weltmeister von 2018 am Donnerstag eine sechsmonatige Haftstrafe antreten.

Hernández war vor zwei Jahren als Rekordeinkauf für rund 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Bayern München gewechselt. Seither kam der defensivstarke Linksfuß in 71 Pflichtspielen für den Rekordmeister zum Einsatz.