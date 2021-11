"Es wäre eine Farce ...": Lewandowski erhält Unterstützung

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Robert Lewandowski ist der Torgarant des FC Bayern

Mit seinen Toren 79, 80 und 81 hat Robert Lewandowski vom FC Bayern in der Champions League erneut für Furore gesorgt. Die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Angreifers sind auch in England hinlänglich bekannt. Kein Wunder, dass sich die britischen TV-Experten und Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand und Peter Crouch mit ihren Lobeshymnen nur so überschlugen.

Mit seiner 100. Partie in der Champions League gehört Robert Lewandowski zu einem elitären Kreis von Fußball-Legenden, die diese Marke innerhalb ihrer Karriere knacken konnten. Doch selbst mit seinen 33 Jahren zählt der Pole längst noch nicht zum alten Eisen, sondern strebt schon jetzt nach den nächsten Rekorden.

Eine Bestmarke konnte Lewandowski bereits am Dienstagabend im Champions-League-Spiel gegen SL Benfica knacken. Beim 5:2-Erfolg seines Teams erzielte der Mittelstürmer einen Dreierpack und steht nach 100 Königsklassen-Begegnungen nun bei 81 Treffern. Kein anderer Spieler hatte in der Historie zu diesem Zeitpunkt mehr Tore auf dem Konto.

Mit zahlreichen Triumphen in der Bundesliga, dem DFB-Pokal sowie dem Gewinn der Champions League hat Lewandowski in seiner aktiven Karriere schon viele große Titel gesammelt. Doch mit dem Ballon d’Or fehlt dem Knipser noch eine wichtige persönliche Auszeichnung im Trophäenschrank.

Laut dem ehemaligen englischen Angreifer Peter Crouch bestehen keine Zweifel, dass Lewandowski den Titel in diesem Jahr verliehen bekommen sollte.

Nichtberücksichtigung "wäre eine Farce"

"Ich denke, es wäre eine Farce, wenn Lewandowski in seiner Karriere nicht einmal den Ballon d'Or gewinnen sollte", sagte Crouch im Rahmen der Königsklassen-Übertragung beim TV-Sender "BT Sport". Der 40-Jährige glaubt, dass Lewandowski in diesem Jahr an der Reihe ist. "Er hat schon 22 Tore erzielt", so Crouchs Rechnung: "Ich hatte keine 22 Treffer im Mai."

Zwar seien Cristiano Ronaldo und Lionel Messi über Jahre hinweg "die Benchmark" gewesen, aber nun sei Lewandowskis Zeit, um den Ballon d'Or zu gewinnen.

Auch Rio Ferdinand war bezüglich Lewandowski voll des Lobes. Der Pole könne "jede Art von Tor erzielen", analysierte der ehemalige Innenverteidiger von Manchester United. Aufgrund seiner Vielseitigkeit sei Lewandowski ein "Genie", meinte Ferdinand.

Laut dem 42-Jährigen hätte Lewandowski bereits 2020 den Ballon d'Or verdient gehabt. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde die Auszeichnung im vergangenen Jahr nicht vergeben. 2021 soll es für Lewandowski nun endlich soweit sein.

"Robert hat sein hohes Niveau gehalten"

Einen weiteren Unterstützer hat der Leistungsträger des FC Bayern in seinem Nationaltrainer Paulo Sousa.

"Es wäre es eine große Ungerechtigkeit", sollte sein Schützling nicht den Ballon d'Or gewinnen, sagte Polens Cheftrainer gegenüber dem "kicker".

"Robert hat sein hohes Niveau gehalten, nicht nur mit Blick auf die Tore, sondern auch was die Assists angeht", erklärte Sousa. Eine These, die Lewandowski mit seinem jüngsten Auftritt in der Champions League belegte.