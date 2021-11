Schnelles Haaland-Comeback? Vater gibt bitteres Update

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Der BVB muss noch lange auf Haaland verzichten

Seit einem knappen Monat muss der BVB nun schon auf Superstar Erling Haaland verzichten. Auf eine schnelle Rückkehr sollten die Schwarz-Gelben laut Vater Alf-Inge Haaland besser nicht hoffen.

Wie lange Erling Haaland dem BVB noch fehlen wird, weiß niemand so genau. Der Norweger hat die Reha nach seinem Muskelbündelriss im Hüftbeuger bereits begonnen, eine genaue Prognose für seinen Comeback-Zeitpunkt ist aber immer noch unmöglich.

Vater Alf-Inge Haaland hat diesbezüglich nun eine Hiobsbotschaft für alle jene, die auf eine baldige Rückkehr des Stürmers gehofft hatten. Im Gespräch mit dem norwegischen TV-Sender "TV 2" sagte er: "Es wäre ein Bonus, wenn er vor Weihnachten noch ein paar Spiele machen könnte. Das ist aber eher unwahrscheinlich."

Sollte sich die düstere Prognose des Vaters bewahrheiten, müssten die Dortmunder noch mindestens neun Pflichtspiele ohne ihren Superstar auskommen. Haaland würde nicht nur in den verbleibenden sieben Bundesliga-Spielen in diesem Jahr fehlen, sondern auch die beiden letzten Gruppenspiele in der Champions League verpassen.

Angesichts dieser Situation und einer monatelangen Pause gehe es seinem Sohn "relativ gut", sagte Vater Alf-Inge: "Aber er wird noch eine kleine Weile raus sein."

BVB ohne Haaland gegen Bayern, Leipzig und Co.

Zumindest ergebnistechnisch machte sich das Fehlen des Superstars bisher kaum bemerkbar. In drei Pflichtspielen feierten die Dortmunder ohne Haaland immerhin zwei Siege und erzielten insgesamt sechs Tore. Allerdings gehörten zwei der drei Gegner (Bielefeld, Köln) auch nicht zur ersten Garde.

Schon am kommenden Wochenende gegen RB Leipzig wird der "Haaland-lose" BVB dagegen richtig auf die Probe gestellt werden. Anfang Dezember wartet dann das Duell gegen den FC Bayern auf die Borussen. Die Hoffnung, der Torjäger könnte bis dahin womöglich doch fit sein, hat sich spätestens nach den Aussagen von Vater Alf-Inge endgültig zerschlagen.